Viral Video: दिल्ली में शायद ही कोई होगा जो क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा का नाम नहीं जानता होगा. जानना भी चाहिए, क्योंकि राजकुमार शर्मा ही वो शख्स हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को विराट कोहली जैसा हीरा तराशकर दिया था. विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा (Virat Kohli Childhood Coach Rajkumar Sharma) दो दिन पहले यानी 23 फरवरी की रात एक लाइव इंटरव्यू में व्यस्त थे. इसी दौरान उनके फोन की घंटी बजी. फोन स्क्रीन देखते ही राजकुमार बोले,'उसी का फोन है.' इतना कहते ही राजकुमार ने लाइव इंटरव्यू बीच में ही रोक दिया. दरअसल यह फोन विराट कोहली का था, जो पाकिस्तान के खिलाफ दुबई की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी मैच (Champions Trophy 2025) में शतक ठोककर टीम इंडिया (Team India) को जिताने की खुशी अपने कोच के साथ शेयर करना चाहते थे. राजकुमार शर्मा भी अपने चेले के बैट की लंबे समय से चल रही खामोशी टूटने के कारण बेहद खुश थे.

फोन सुनने के बाद दोबारा शुरू किया इंटरव्यू

विराट का फोन आते ही राजकुमार शर्मा ने लाइव इंटरव्यू बीच में ही रोका और तत्काल कैमरे से दूर चले गए ताकि अपने शिष्य के साथ शांति से यह खुशी बांट सकें. थोड़ी देर बाद वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर और ज्यादा बड़ी मुस्कुराहट उनकी खुशी का नजारा खुद दिखा रही थी. उन्होंने दोबारा इंटरव्यू शुरू करते हुए कहा,'मैंने उसे बधाई दी है. आप ऐसे समय सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं.' यह महज एक नजारा है, विराट कोहली और उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा की रिलेशनशिप का. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली अपनी सफलता में अपनों को याद करना नहीं भूलते हैं. हर शतक के बाद जहां वे अपना लॉकेट चूमकर अपनी पत्नी के साथ खुशी बांटते हैं, वहीं पारी खत्म होने पर अपने बचपन के कोच को भी याद करते हैं, जिन्होंने उन्हें एक क्रिकेटर बनाने में सबसे अहम रोल निभाया था.

so the first call kohli made was to his childhood coach, he’ll never forget his roots ❤️ pic.twitter.com/xYRoHYXEuO