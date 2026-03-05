FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup के सेमीफाइनल में कब-कब भिड़े Ind vs Eng? किसको जिता रहे हैं आंकड़े

T20 World Cup: भारत और इंग्लैंड के बीच आज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम 8 मार्च को फाइनल में न्यूज़ीलैंड से भिड़ेगी. भारत और इंग्लैंड इससे पहले दो बार सेमीफाइनल में भिड़े हैं.

Latest News

IANS

Updated : Mar 05, 2026, 09:13 AM IST

T20 World Cup के सेमीफाइनल में कब-कब भिड़े Ind vs Eng? किसको जिता रहे हैं आंकड़े

सेमी फाइनल से पहले ट्रेनिंग सेशन में टीम इंडिया ने जमकर पसीना बहाया. फोटो- PTI

T20 World Cup का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज होगा. शाम सात बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में Ind vs Eng का मैच होगा. जीतने वाली टीम को मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट. भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें फाइनल के टिकट की मजबूत दावेदार हैं. T20 World Cup सेमीफाइनल्स की बात करें तो इससे पहले भारत और इंग्लैंड दो बार सेमीफाइनल मुकाबले में एक-दूसर से टकराए हैं. साल 2022 और 2024 में. 2022 में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ जीत दर्ज की थी, वहीं 2024 में भारत ने जीत हासिल की थी. दोनों ही मौकों पर सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की थी.

भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा?

टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम एकजुट होकर प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहा है, लेकिन हर मैच में किसी न किसी खिलाड़ी ने बड़ी पारी खेलते हुए टीम की नैया पार लगाई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की पारी इसका उदाहरण थी. पिछले 2 मैचों में वरुण चक्रवर्ती की स्पिन भी प्रभावी नहीं दिखी है. टीम इंडिया के शीर्ष क्रम बल्लेबाजों खासकर अभिषेक शर्मा, ईशान और सूर्यकुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी और प्रभावी पारी खेलनी होगी. संजू को भी अपनी लय बरकरार रखनी होगी. इसके अलावे, मध्यक्रम में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा से भी टीम को उम्मीद रहेगी. टीमको अपने बोलिंग और फील्डिंग में सुधार करना होगा.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचना मायने नहीं रखता...भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने क्यों कहा ऐसा?

इंग्लैंड का प्रदर्शन कैसा रहा?

इंग्लैंड की टीम की शुरुआत टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ करीबी जीत से हुई थी, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने हर मैच में सुधार दिखाया है और सुपर-8 में बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल में पहुंची है. फिल साल्ट और जोस बटलर की सलामी जोड़ी का असफल रहना इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है. इंग्लैंड इन दोनों बल्लेबाजों से सेमीफाइनल में बड़ी पारी की उम्मीद करेगी. मध्यक्रम में हैरी ब्रूक और विल जैक्स अच्छा कर रहे हैं. गेंदबाजी में भी इंग्लैंड संतुलित है.

T20 में Ind vs Eng के आंकड़े?

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं. भारतीय टीम 17 बार और इंग्लैंड 12 बार विजयी रही है. आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में हैं.

वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. दोनों टीमों के पास विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं. जिस टीम के ओपनर बेहतर करेंगे, मैच उसी टीम के पक्ष में जा सकता है. टीम इंडिया को स्थानीय दर्शकों के समर्थन का फायदा हो सकता है.
 

 

