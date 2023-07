सऊद के दोहरे शतक से गदगद शोएब अख्तर, मुश्किल में फंसी बाबर की टीम को निकाल लाए शकील

डीएनए हिंदी: सऊद शकील, एक पारी ने इस खिलाड़ी को स्टार बना दिया है. श्रीलंका के खिलाफ जब पाकिस्तानी ऑर्डर ढेर हो रहा था, तो सऊद ने अपनी सधी हुई पारी से एक सिर बचाए रखा. पूरी पाकिस्तानी टीम बिखरती चली गई है लेकिन सऊद की एक छोर से धमाकेदार खेलते हुए धमाकेदार दोहरा शतक जड़ दिया है और अंत तक नाबाद रहे. उनकी बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि 101 के स्कोर पर 5 विकेट खो चुकी पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 461 रनों का स्कोर ख़ड़ा कर दिया. इसको लेकर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है. इसको लेकर पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ें हैं.

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सऊद शकील को ट्विटर पर टैग करते हुए उनकी तारीफ में कहा है कि, “शाबाश सऊद शकील, ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या पारी खेली है. ये श्रीलंका में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज का पहला दोहरा शतक है." बता दें कि सऊद शकील के दम पर ही पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में वापसी कर सका है.

Shabash @saudshak . What an inning in such tough conditions & circumstances.

First double hundred from a Pakistani in Sri Lanka.