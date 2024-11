Ind vs SA 4th T20: जोहान्सबर्ग के मैदान पर कभी भारतीय बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के बाउंसर्स पर बिदकते हुए देखा जाता था, लेकिन शुक्रवार (15 नवंबर) को इसी मैदान पर जो हुआ, वो इतिहास में दर्ज हो गया. भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी दुर्गति की, जो हमेशा याद रखी जाएगी. भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी बने तिलक वर्मा (Tilak Verma) ने तो लगातार दूसरी पारी में शतक ठोककर धूम मचा दी, लेकिन टी20 क्रिकेट के नए 'महामानव' बन गए संजू सैमसन (Sanju Samson). संजू सैमसन ने फिर एक बार शतक ठोका और साथ ही वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई बल्लेबाज अपने नाम नहीं कर पाया है.

यह भी पढ़ें- Ind vs SA 4th T20: टीम इंडिया ने बनाया छक्कों का महारिकॉर्ड, Sanju Samson का सिक्सर पड़ा महिला फैन को भारी, देखें Video

एक साल में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

संजू सैमसन इस पारी में शतक लगाने के साथ ही एक कैलेंडर ईयर में तीन टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले यह कारनामा दुनिया के किसी बल्लेबाज ने नहीं किया है.

SANJU SAMSON - FIRST PLAYER IN HISTORY TO SCORE 3 T20I CENTURIES IN A CALENDAR YEAR. 🥶 pic.twitter.com/3H9LWlMF1Z