Rohit Sharma Retirement: भारत-न्यूजीलैंड के बीच रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला (IND vs NZ Final) होने जा रहा है. इससे पहले चर्चा शुरू हो गई है कि यदि भारत ट्रॉफी जीतता है तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) संन्यास ले सकते हैं. अब इस पर उपकप्तान शुभमन गिल ने ऑफिशियल बयान दिया है.

Rohit Sharma Retirement: भारत और न्यूजीलैंड की टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले (IND vs NZ Final) में रविवार को एक-दूसरे को चुनौती देने के लिए कमर कस रखी है. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है कि पिछले साल खेले गए टी20 वर्ल्ड कप की तरह रोहित शर्मा भारत-न्यूजीलैंड के फाइनल मैच (India vs New Zealand Final) में जीत के बाद भी चौंकाने वाली घोषणा कर सकते हैं. यह चौंकाने वाली घोषणा रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की हो सकती है. इस तरह की कयासबाजियों के बीच शनिवार शाम को टीम इंडिया (Team India) के उप कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इस मामले में ऑफिशियल बयान दिया है. गिल ने प्रीमैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर क्या बात हो रही है.

रोहित के रिटायरमेंट पर ये बोले गिल

शुभमन गिल शनिवार शाम को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे. उनसे मैच के बारे में पूछने से पहले मीडिया ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर चल रहे कयासों के बारे में पूछा. गिल ने कहा,'फिलहाल टीम में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है. अभी सबका फोकस फाइनल जीतने पर है. यह रोहित भाई का फैसला होगा, जो उन्हें ही करना है. वे भी फिलहाल फाइनल जीतने पर फोकस किए हुए हैं और इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है.' इसके बाद गिल से विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पूछा गया. गिल ने कहा,'बड़े मैच में अनुभव की अहमियत होती है और विराट इसका बड़ा उदाहरण हैं. उन्होंने कई फाइनल खेले हैं और प्रेशर को बढ़िया तरीके से हैंडल किया है. आप पैटर्न जानते हैं तो यह बेहद जरूरी भी है.'

गिल ने माना- टीम पर है फाइनल का दबाव

गिल से जब यह पूछा गया कि क्या भारतीय टीम पर फाइनल मैच का प्रेशर है तो उन्होंने कहा कि हर बड़े मैच का प्रेशर जरूर होता है. उन्होंने कहा,'बड़े मैच के प्रेशर के बीच फाइनल वाले दिन जो टीम जितना सामान्य रहकर मैच खेलती है, वो उतना ही प्रेशर से बची रहती है. इसके बाद वही टीम जीतती भी है. हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है.' चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल भी फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतक और पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन ठोके थे. इसके बाद सेमीफाइनल में भी वह बढ़िया खेल रहे थे. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में वह महज 2 रन ही बना पाए थे. इसके चलते उनके ऊपर भी फाइनल में बढ़िया पारी खेलने का दबाव है.

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतकर रोहित-कोहली ने लिया था रिटायरमेंट

पिछले साल भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी. फाइनल मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के दोनों धुरंधरों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. दोनों ने यह घोषणा फाइनल मैच की प्राइज सेरेमनी के दौरान ही कर दी थी. दोनों प्लेयर्स ने इस फैसले का कारण टीम इंडिया में युवाओं की एंट्री के लिए राह साफ करना बताया था. अब माना जा रहा है कि रोहित शर्मा इसी तर्ज पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं.

