RCB vs GT: हार्ड लेंथ के जाल में फंसी गुजरात, RCB के तेज गेंदबाज़ों ने पलट दिया फाइनल 

RCB vs GT, Final में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन, बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है. हार्ड लेंथ और शॉर्ट गेंदों की सटीक गेंदबाजी करते हुए RCB ने गुजरात के बल्लेबाजों को ऐसे जाल में फंसाया कि उनके लिए रन बनाना मुश्किल हो गया.

RCB vs GT, IPL Final में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन, बेंगलुरु के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है. हार्ड लेंथ और शॉर्ट गेंदों की सटीक गेंदबाजी करते हुए RCB ने गुजरात के बल्लेबाजों को ऐसे जाल में फंसाया कि उनके लिए रन बनाना मुश्किल हो गया, गुजरात की टीम इस दबाव से नहीं निकल पाई और बेंगलुरु की गेंदबाजी रणनीति मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई. RCB के तेज गेंदबाजों ने पिच की प्रकृति को जल्दी समझ लिया और उसी से गुजरात के बल्लेबाजों को जकड़ लिया. इससे गुजरात टाइटन्स 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 155 रन ही बना सकी. RCB के गेंदबाजों ने फुल लेंथ या फिर स्लोअर गेंदों की बजाय हार्ड लेंथ और शरीर की तरफ उठती हुई गेंदों को हथियार बनाया, जो गुजरात की टीम पर भारी पड़ गया.

RCB के तेज गेंदबाज़ों ने पलट दिया फाइनल

RCB के गेंदबाजों की हार्ड लेंथ और शरीर की तरफ उठती हुई गेंदों को हथियार बनाया, यह रणनीति गुजरात की बल्लेबाजी पर भारी पड़ गई. सबसे पहले जब गिल ने आक्रामक शुरुआत की कोशिश की तो जोश हेजलवुड उछाल लेती गेंद पर उनका शॉट सही तरीके से नहीं लगा, जिससे गेंद हवा में चली गई और कप्तान राजत पाटीदार ने शानदार कैच लेकर गुजरात को बड़ा झटका दे दिया और गिल 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए.

हार्ड लेंथ की रणनीति बना हथियार

इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन के खिलाफ भी हार्ड लेंथ की रणनीति अपनाई, सुदर्शन रैम्प शॉट खेलने की कोशिश में विकेटकीपर को कैच दे बैठे और इसी के साथ गुजरात ने अपने एक और बड़े बल्लेबाज का विकेट गंवा दिया. फिर रसिक सलाम ने निशांत सिंधु को भी इसी तरह आउट किया. हालांकि वॉशिंगटन सुंदर को एक जीवनदान मिला, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज लगातार शॉर्ट और हार्ड लेंथ गेंदों के दबाव में नजर आए. सुंदर ने नाबाद 50 रन बनाए पर उन्हें दूसरी तरफ से ज्यादा साथ नहीं मिला.

ऐसे बढ़ी गुजरात की मुश्किलें

15वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अरशद खान को आउट कर गुजरात को मुश्किल में डाल दिया, फिर रसिक सलाम ने राहुल तेवतिया और भुवनेश्वर कुमार ने जेसन होल्डर का विकेट लेकर गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया. पूरे पारी में RCB के गेंदबाजों ने अपनी हार्ड लेंथ रणनीति पर अमल किया और पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाया.

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