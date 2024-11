Prithvi Shaw Viral Video: टीम इंडिया और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के पूर्व सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) उन चुनिंदा नामों में से एक हैं, जिन्हें आईपीएल की मेगा नीलामी (IPL Auction 2025) में किसी टीम में जगह नहीं मिलने पर लोग हैरान हुए हैं. शॉ पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म और व्यवहार को लेकर विवादों में फंसे रहे हैं. इसके बावजूद माना जा रहा था कि उन्हें महज 75 लाख रुपये का बेस प्राइस होने के चलते किसी न किसी टीम में जगह मिल जाएगी. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रिलीज कर दिए गए शॉ को खरीदने में 10 फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसे लेकर पृथ्वी शॉ की सोशल मीडिया पर बेहद ट्रोलिंग भी हुई है और उन पर कई तरह के मीम्स भी बनाए गए हैं. इसके बाद पृथ्वी शॉ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में शॉ किसी के साथ ट्रोलिंग को लेकर बात करते दिख रहे हैं. शॉ कह रहे हैं कि ट्रोलिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करना उतना खराब भी नहीं है. उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि वे अपने ऊपर बने सभी मीम्स देखते हैं और उन्हें देखकर हंसते भी हैं. हालांकि कई बार उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन वे इसे लेकर उतना परेशान नहीं होते हैं.

क्या कह रहे हैं वीडियो में पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ वायरल वीडियो में कह रहे हैं,'यदि कोई व्यक्ति मुझे फॉलो नहीं कर रहा तो वह मुझे ट्रोल कैसे करेगा? ट्रोल करने का मतलब है कि उसकी निगाहें मुझ पर बनी हुई हैं, इसलिए मेरा मानना है कि ट्रोलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन यह उतनी खराब बात भी नहीं है. हम देखते हैं क्रिकेटर्स और यहां तक कि अन्य लोग भी ट्रोल्ड हो रहे हैं. मैं अपने ऊपर बने सभी मीम्स और ट्रोलिंग देखता हूं. यह कई बार दुख भी देता है, लेकिन मैं इस पर खुलकर हंसता भी हूं.' शॉ ने आगे कहा,'यदि मैं कहीं भी दिख जाता, लोग कहते कि यह बाहर घूम रहा है और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. लेकिन मैं सोच रहा हूं यार कि मेरा तो बर्थडे है. अभी थोड़ा समय पहले मैं ट्रोल हुआ. मैं डांस कर रहा था. मेरी सारी बहनें और एक भाभी भी थी मेरी यानी ये फैमिली डांस था. मेरे 25वें जन्मदिन की बात है. मैं तांबड़ी-सांबड़ी पर डांस कर रहा था. मेरी एक बहन ने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और उस पर भी मैं ट्रोल हो गया. लोग ट्रोल करने लगे कि हम पृथ्वी के वापस टीम में आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो यहां तांबड़ी-सांबड़ी कर रहा है. मैं हैरान था कि मैंने क्या गलत किया है. मैं सोच रहा हूं कि साल में एक दिन तो बना सकता हूं ना मैं अपने लिए. क्या मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता? मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जब मैं गलत भी कर रहा हूं तो वो भी मुझे पता है. बस ये नहीं होना चाहिए कि जो गलत नहीं है, उसे भी आप गलत तरीके से दिखाएं.'

#PrithviShaw Sad Man To See uR Downfall Really Sad Man 😢😔 #PrithviShaw #ipl2025auction @mipaltan @RCBTweets pic.twitter.com/tuHczWEEgG