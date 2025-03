IPL 2025: धीरे-धीरे अपने रोमांच के शिखर की तरफ बढ़ रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच नंबर 19 को लेकर नया अपडेट सामने आया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के बीच होने वाले इस मैच की तारीख बदल गई है. यह मैच पहले तय शेड्यूल के हिसाब से 6 अप्रैल को कोलकाता के इडेन गार्डंस स्टेडियम (Eden Gardens) में खेला जाने वाला था, लेकिन अब BCCI ने इसके लिए नई तारीख घोषित कर दी है. मैच को रिशेड्यूल करने का फैसला कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) की सलाह पर लिया गया है, जिसने शहर में त्योहारी सीजन की भीड़भाड़ और उत्साह को देखते हुए यह सलाह बंगाल क्रिकेट संघ (Cricket Association of Bengal) को दी थी. चलिए आपको बताते हैं कि अब ये मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा.

BCCI सचिव ने दी है नई तारीख की सूचना

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार देर रात इडेन गार्डंस में रविवार (6 अप्रैल) को होने वाले KKR और LSG के बीच मुकाबले (KKR vs LSG) की तारीख बदलने की सूचना दी है. सैकिया ने लिखित बयान में कहा कि अब यह मैच दोनों टीमों के बीच 8 अप्रैल को दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. हालांकि मैच का वेन्यू नहीं बदला गया है यानी यह मुकाबला 8 अप्रैल को भी इडेन गार्डंस स्टेडियम में ही खेला जाएगा.

रविवार को नहीं होगा 'डबल हेडर'

BCCI सचिव ने बताया कि अब रविवार इस बार 'डबल हेडर' नहीं होगा बल्कि उस दिन इकलौता मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इसके बजाय अब मंगलवार (8 अप्रैल) की तारीख 'डबल हेडर' होगी, जिस दिन KKR vs LSG के मुकाबले के बाद शाम 7 बजे से पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings)के बीच मोहाली में मुकाबला खेला जाएगा.

BCCI reschedules the 6th April match between Kolkata Knight Riders (KKR) and Lucknow Super Giants (LSG) at Eden Gardens in Kolkata to 8th April.



The decision follows a request from Kolkata Police to the Cricket Association of Bengal (CAB) regarding the deployment of personnel… pic.twitter.com/wcP0FDvBRK