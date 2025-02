Jasprit Bumrah Retun On Nets: पाकिस्तान और दुबई में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के शुरू होने से पहले जसप्रीत बुमराह चोट के कारण बाहर हो गए थे. अब उनका नेट प्रैक्टिस वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पूरी तरह फिट दिख रहे हैं.

Jasprit Bumrah Retuen on Nets: भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की असली धार कहे जाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से उबर गए हैं. कम से कम उन्होंने अपना जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है. जसप्रीत बुमराह नेट प्रैक्टिस में पूरी तरह फिट होकर गेंदबाजी करते दिख रहे हैं, जिसमें उन्हें शानदार तरीके से मिडिल स्टंप उखाड़ते देखकर फैंस में खलबली मच गई है. कई फैंस ने बड़े उत्साह में बुमराह से चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के फाइनल में टीम इंडिया (Team India) की तरफ से खेलने की अपील की है. इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बुमराह बीच टूर्नामेंट में सच में टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (International Cricket Council) यानी ICC के नियम इस बारे में क्या कहते हैं.

पहले जान लीजिए क्या दिखा है वायरल वीडियो में

जसप्रीत बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे गुरुवार को नेट सेशन में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बुमराह इस वीडियो में अपने चिरपरिचित अंदाज में ही तूफानी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि बुमराह ने वैसी ही परफेक्ट यॉर्कर बॉल डालकर मिडिल स्टंप उखाड़ दिया, जो उनका ट्रेडमार्क कही जाती है. इसके चलते ही बुमराह अपने बैक इंजरी से पूरी तरह उबरकर फिट हो गए महसूस हो रहे हैं. यह वीडियो देखकर ही फैंस ने लिखा,'प्लीज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेल लो.'

एक महीने से टीम से बाहर हैं बुमराह

31 वर्षीय जसप्रीत बुमराह करीब एक महीने पहले टीम इंडिया से बाहर हो गए थे. उन्हें बैक इंजरी के कारण चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से अपना नाम वापस लेना पड़ा था, जिसे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम के लिए बड़ा झटका माना गया था. दरअसल बुमराह को यह चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में गेंदबाजी के दौरान कमर में खिंचाव के कारण लगी थी. इसके चलते वे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने यह टेस्ट जीतकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) पर 3-1 से कब्जा कर लिया था.

अब जान लीजिए क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में खेल सकते हैं बुमराह?

जसप्रीत बुमराह यदि पूरी तरह फिट हो गए हैं तो क्या अब वे चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में टीम में शामिल किए जा सकते हैं? यदि ये सवाल आपके दिमाग में भी है तो हम आपको बता दें कि ऐसा संभव नहीं है. दरअसल किसी भी टीम के मौजूदा प्लेयर्स को तभी बदला जा सकता है, जब वह प्लेयर चोटिल होकर टूर्नामेंट में आगे खेलने लायक ना रहे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ फकर जमान के चोटिल होने पर दूसरे मैच में इसी नियम की मदद से उनकी जगह इमाम उल हक को भारत के खिलाफ टीम में शामिल किया था. इसके लिए ICC Champions Trophy 2025 Playing Conditions लागू होती हैं. चलिए आपको बताते हैं क्या है इन कंडीशंस के तहत प्लेयर बदलने की प्रक्रिया-

किसी प्लेयर के चोटिल होने पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट के साथ टीम को ICC के पास रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना होगा.

ICC की तरफ से रिप्लेसमेंट की मंजूरी देने के बाद उन्हीं प्लेयर्स में से किसी एक को चुना जा सकता है, जो स्टैंडबाय लिस्ट में होंगे.

जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम के स्टैंडबाय प्लेयर्स में शामिल नहीं किया गया है, इस कारण वे टीम इंडिया में शामिल नहीं हो सकते हैं.

भारतीय टीम के लिए स्टैंडबाय के तौर पर घोषित प्लेयर्स में मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल व शिवम दुबे को शामिल किया गया था.

ऐसे में यदि सेमीफाइनल या फाइनल से पहले टीम इंडिया का कोई प्लेयर चोटिल होता भी है तो इन्हीं 3 प्लेयर्स में से उसका रिप्लेसमेंट चुना जाएगा.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच देखने दुबई पहुंचे थे बुमराह

जसप्रीत बुमराह 23 फरवरी को टीम इंडिया के पास दुबई पहुंचे थे. हालांकि यहां वह मैदान में टीम इंडिया की ड्रेस में नहीं बल्कि फिल्मी हीरो जैसे कपड़े पहनकर घूमते दिखाई दिए थे. दरअसल वे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे चर्चित मैच में दर्शक के तौर पर अपने साथियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे. वहां उन्हें दो ICC सम्मान से भी नवाजा गया. उन्हें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर (ICC Cricketer of the Year) की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी (Sir Garfield Sobers Trophy) और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड (Test Player of the Year award) से सम्मानित किया गया था.

