Ishan Kishan Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) इंग्लैंड में सीरीज का पहला टेस्ट मैच हार गई है. इसके चलते सभी क्रिकेटरों पर बेहद दबाव बना हुआ है. लेकिन टीम इंडिया (Team India) से इतर भी कुछ भारतीय क्रिकेटर इंग्लैंड में मौजूद हैं, जो टेस्ट सीरीज के दबाव से दूर खेल को और लाइफ को जमकर एंजॉय कर रहे हैं. इनमें से ही एक क्रिकेटर ईशान किशन भी हैं. यह धमाकेदार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पहली बार इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचा है. ईशान ने नाटिंघमशायर काउंटी के लिए डेब्यू में ही जोरदार खेल दिखाया है. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने दोस्त के साथ इंग्लैंड में खाली वक्त का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं. इसमें ईशान किशन ने अंग्रेजों की धरती पर भोजपुरी गाने का धमाल दिखाया है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

ईशान किशन ने अपने दोस्त के साथ खाली समय बिताने का वीडियो खुद अपने एक्स (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम हैंडल से अपलोड किया है. इस मजेदार वीडियो में 'बिहारी बाबू' ईशान किशन अपने दोस्त के साथ इंग्लैंड की रिक्शा राइड का लुत्फ उठा रहे हैं. वीडियो में वे रिक्शा में अपने दोस्त के साथ बैठकर फुल एंजॉय के मूड में दिख रहे हैं. वीडियो में भोजपुरी गाना बज रहा है. यह पता नहीं लग रहा है कि यह गाना बाद में रिमिक्स किया गया है या यह उस रिक्शा में ही प्ले हो रहा था. ईशान इस गाने के साथ ताल मिलाते हुए जमकर मस्ती कर रहे हैं. वे रिक्शा में ही भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं.

Ishan Kishan’s new Insta post... serving aesthetic vibes with that Bihari spice🥵🤌@ishankishan51 #IshanKishan pic.twitter.com/1M1bx3k6SC