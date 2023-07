'सब तो है तेरे पास' ईशान किशन के बर्थडे पर कप्तान रोहित ने मांगा ये खास गिफ्ट, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम ने मेजबान टीम के खिलाफ पहला टेस्ट धमाकेदार अंदाज से जीता था. इसके बाद टीम का अगला मैच 20 जुलाई को है, टीम टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला जीतने उतरेगी. इसके पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने ईशान किशन का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया. ईशान के बर्थडे को लेकर BCCI ने एक वीडियो रिलीज किया है. इसमें ईशान किशन ने बर्थडे को लेकर कप्तान रोहित शर्मा से गिफ्ट मांगा, जिस पर कप्तान रोहित शर्मा ने उल्टा ही ईशान से गिफ्ट मांग लिया है. दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

दरअसल, बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में जब उनसे पूछा जाता है कि ईशान किशन को रोहित शर्मा बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे. इस पर रोहित ने मजेदार जवाब दिया है. रोहित शर्मा ने कहा, "तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, सब कुछ तो है तेरे पास, तुम सभी लोगों को शतक मारकर गिफ्ट दो."

