SRH vs RR, IPL 2025: हैदराबाद में आईपीएल 2025 सीजन के ओपनर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला चल रहा है. पहली पारी के लिए सनराइजर्स के ओपनिंग बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने कुछ ऐसी पारी खेली, जिसे देखकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस तक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए. जैसा गेम ट्रैविस हेड ने खेला, कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि उन्होंने आईपीएल की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की, और उन्होंने 2024 सीजन के अपने शानदारबैटिंग फॉर्म को बरकरार रखा.

ट्रैविस हेड ने चौथे ओवर के अंत तक 9 गेंदों पर 19 रन बना लिए थे, हेड जिस तरह से सधी हुई पारी खेल रहे थे पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया गया था कि वो इतिहास रचेंगे.इसी बीच तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हेड के सामने आए.

हेड ने आर्चर का स्वागत पहली गेंद पर चौका लगाकर किया. इसके बाद हेड ने डीप स्क्वायर लेग पर 105 मीटर का शानदार छक्का लगाया.

