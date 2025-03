IPL 2025 की शुरुआत के साथ ही ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे KKR vs RCB के मैच के पहले ही ओवर में वो हुआ, जिसने न केवल लोगों का ध्यान खींचा. बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर मौज लेने का मौका भी दे दिया. दरअसल हुआ कुछ यूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.इसी क्रम में पहला ओवर जोश हेज़लवुड को दिया गया.

जोश ने अभी गेंदबाजी की ही थी कि टेक्निकल एरर हो गया और स्क्रीन पर यह आया कि कोहली गेंदबाजी कर रहे हैं.

चूंकि दौर सोशल मीडिया का है यूजर्स ने इस गलती को पकड़ लिया और फेसबुक के अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर मजाहिया पोस्ट की शुरुआत हो गई.

First over of #IPL2025 and we're watching Kohli as Hazelwood 💀🤣#KKRvsRCB pic.twitter.com/ymWskktwOd