बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतने से चूकी भारतीय टीम, टाई हो गया डिसाइडर मैच

डीएनए हिंदी: भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश का दौरा अब खत्म हो गया है. टी20 सीरीज में जहां टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की थी, लेकिन टीम वनडे सीरीज में टीम जीतने से चूक गई क्योंकि सीरीज का आखिरी मैच टाई हो दया. तीसरा वनडे मैच भी भारत की झोली में ही था लेकिन अंत में पासा पलट गया और सीरीज टाइ हो गई. भारत को आखिरी 9 ओवरों में जीत के लिए 36 रन चाहिए थे और 6 विकेट शेष थे लेकिन फिर भी टीम यह मुकाबला नहीं जीत सकी.

इससे पहले सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को हराकर इतिहास रचा था. उस मैच में पहली बार बांग्लादेश महिला टीम की भारत के खिलाफ जीत हुई थी लेकिन दूसरा मैच भारत के नाम रहा था. भारत ने वह मैच आसानी से जीत लिया था लेकिन तीसरा मैच ऐसा फंसा कि सीरीज ही टाई हो गई.

यह भी पढ़ें- क्या दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज रोकेगी भारतीय टीम का विजयरथ, पहली पारी में दे रही है कड़ी टक्कर

The match results in a tie!@imharleenDeol & #TeamIndia vice-captain @mandhana_smriti score fine Fifties and @JemiRodrigues with an unbeaten 33* at the end 🙌



Scorecard - https://t.co/pucGJbXrKd#BANvIND pic.twitter.com/JIDgdB7Xch