Women’s World Cup Final 2025: बारिश से रद्द हुआ भारत-साउथ अफ्रीका मैच तो कौन बनेगा चैंपियन, क्या टीम इंडिया हो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर?

महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल (India Vs South Africa) आज डीवाई पाटिल स्टेडियम में है. दोनों टीमें पहली बार खिताब जीतना चाहती हैं, लेकिन मुंबई में बेमौसम बारिश से मैच में खलल पड़ने की संभावना है.

Women’s World Cup Final 2025: 2 नवंबर, दिन रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक नया इतिहास रचा जाएगा. आज भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों (IND W vs SA W) के बीच वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारतीय टीम तीसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, जबकि साउथ अफ्रीका पहली बार खिताबी मुकाबला खेलने जा रहा है. इस बार फाइनल में न तो ऑस्ट्रेलिया है, न ही इंग्लैंड, जिसका मतलब है कि विश्व क्रिकेट को एक नया महिला वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा. दोनों टीमें बीते 52 सालों से अपने पहले खिताब की तलाश में हैं, इसलिए यह मुकाबला भावनाओं, जोश और उम्मीदों से भरा रहने वाला है.

बारिश बन सकती है फाइनल में बाधा

मुंबई में आमतौर पर नवंबर में बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार मौसम ने करवट ले ली है. बीते कुछ दिनों से शहर में बेमौसम बारिश हो रही है. शनिवार को साउथ अफ्रीका के अभ्यास सत्र के दौरान भी हल्की बारिश हुई, जिसने सभी को चिंतित कर दिया.

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को होने वाले फाइनल के दौरान बारिश की संभावना जताई जा रही है. अनुमान है कि दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे के बीच करीब 30% बारिश हो सकती है. ऐसे में मैच रुक-रुक कर खेला जा सकता है, जिससे फैंस के उत्साह में कमी आ सकती है.

भारतीय टीम की सतर्कता

बारिश की आशंका को देखते हुए भारतीय टीम ने शनिवार को अपनी तैयारी में सतर्कता दिखाई. दोपहर 2 बजे वार्मअप के लिए मैदान में उतरने पर, बादल छाने के कारण ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत कवर बिछा दिए. खिलाड़ियों ने करीब एक घंटे तक डगआउट में ही समय बिताया, और इसके बाद सीमित समय में अभ्यास किया. टीम प्रबंधन पिच और आउटफील्ड की नमी पर नजर रखे हुए था, ताकि रविवार के मुकाबले के लिए सही रणनीति तय की जा सके.

साउथ अफ्रीका का अभ्यास भी प्रभावित

साउथ अफ्रीकी टीम का अभ्यास सत्र भी मौसम की मार से अछूता नहीं रहा. शाम 6 बजे अभ्यास शुरू होने के बाद, खिलाड़ियों ने दो घंटे तक जोरदार प्रैक्टिस की, लेकिन अचानक तेज बारिश आ गई. इससे उन्हें डगआउट में लौटना पड़ा और मैदान का दो-तिहाई हिस्सा कवर से ढकना पड़ा. बारिश रुकने के बाद भी मैदान की स्थिति सामान्य होने में वक्त लगा, जिससे अफ्रीकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस अधूरी रह गई.

क्या मैच पूरी तरह रद्द होगा?

मुकाबला दोपहर 3 बजे शुरू होगा. फिलहाल, अनुमान है कि मैच पूरी तरह रद्द नहीं होगा, लेकिन रुक-रुक कर बारिश खेल को प्रभावित कर सकती है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल में भी बारिश ने थोड़ी देर के लिए खेल रोका था. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मौसम इस ऐतिहासिक फाइनल में खलल डालेगा, या दोनों टीमों में से कोई एक आखिरकार अपना सपना पूरा कर पाएगी.

