‘बारिश आपके कारण हुई’ Rohit Sharma को इस फोटो की वजह से किया जा रहा ट्रोल

डीएनए हिंदी: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत हासिल कर ली है. भारत आसानी से यह सीरीज एक की बजाए दोनों मैचों पर जीत दर्ज कर अपने नाम कर सकता था लेकिन सारा खेल त्रिनिदाद की बारिश ने खराब कर दिया. इसके चलते भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में नीचे आ गई है. इस बारिश के चलते भारत को सीधे तौर पर 12 अंकों का नुकसान हुआ है, जबकि फायदा पाकिस्तान को मिला है. ऐसे में इस नुकसान की झलक कप्तान रोहित शर्मा के माथे पर भी देखने को मिली.

कप्तान रोहित शर्मा ने प्रजेंटेशन टाइम से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में त्रिनिदाद में हुई बारिश को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इसी को लेकर रोहित ने तीन शब्दों का एक ट्वीट किया जो कि वायरल हो गया है. उन्होंने लिखा- मुंबई या त्रिनिदाद. इस ट्वीट से उन्होंने कैरिबियाई और मुंबई के मौसम की तुलना की है.

रोहित का यह ट्वीट वायरल हो गया है जिस पर क्रिकेट फैंस मजेदारदर रिएक्शंस दे रहे हैं. वहीं कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है और यह तक पूछ लिया कि आखिर किसका यार हंस रहा था जिसके चलते त्रिनिदाद में इतनी भयंकर बारिश हो गई.

Neither Mumbai nor Trinland.... Its Hitland 😛💙 pic.twitter.com/xxTFI81kyZ