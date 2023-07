हाथ से छूटी गेंद फिर भी पकड़ा शानदार कैच, ईशान किशन ने डेब्यू मैच में ही जीता फैंस का दिल

डीएनए हिंदी: वेस्टइंडीज के खिलाफ विंडसर में पहले टेस्ट मैच (IND vs WI Test) के दौरान टीम इंडिया के गेंदबाजों के प्रदर्शन की तो तारीफ हो रही है, साथ ही फील्डिंग में सुधार भी दिखा है. अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ईशान किशन (Ishan Kishan) की विकेटकीपिंग भी चर्चा में रही, जिनका एक कैच सोशल मीडिया पर भी वायरल है. बल्लेबाज के शॉट मारने के बाद ईशान के हाथ में आई गेंद लगभग छूट ही गई थी, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने अपनी कला दिखाते हुए शानदार कैच ले लिया. इसके चलते उनकी खूब तारीफ हो रही है और यह तक कहा जा रहा है कि ईशान ऋषभ पंत को कड़ी टक्कर दे सकते हैं.

दरअसल, ईशान किशन पहले टीम इंडिया के लिए विकेटकीपिंग कर चुकें हैं और उन्होंने 14 वनडे और 27 टी-20 भी खेले हैं. ईशान को अब टेस्ट क्रिकेट में भी जगह मिली है और इस दौरान अपने टेस्ट करियर के पहले ही दिन उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा, जिसकी बाद उनकी तुलना ऋषभ पंत से की जाने लगी है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 वें ओवर में गेंदबाजी करने उतरे सर रविंद्र जडेजा की गेंदों को बल्लेबाज शुआ दा सिल्वा लिटिल समझ नहीं पा रहे थे. जडेजा की एक गेंद डाली तो सिल्वा इस पर बीट हो गए. ईशान ने कैच लेने की सोची लेकिन बॉल उनके हाथों से छिटक गई थी और कैच होना मुश्किल हो गया था. इसके बावजूद ईशान ने दोबारा ट्राइ करते हुए शानदार कैच लपक लिया और इसके साथ सिल्वा को पवेलियन जाना पड़ा.

Kishan's a keeper 🔒💪



Sharp work behind the stumps by the debutant 😍#WIvIND #SabJawaabMilenge #JioCinema pic.twitter.com/2n2bTXLtPr