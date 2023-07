सिराज ने ईशान किशन को जड़ा थप्पड़? पढ़ें इस वायरल तस्वीर को लेकर क्यों ऐसी बातें कर रहे फैंस

डीएनए हिंदी: डीएनए हिंदी: क्रिकेट में आए दिन कई ऐसे मौके आते हैं, जब मैदान पर कुछ अजीबो-गरीब हो जाता है. कभी कुछ फनी देखने को मिलता है तो कभी कुछ घटनाएं लोगों के होश उड़ा देती हैं. भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है. जहां टीम दूसरे टेस्ट में मजबूत स्थिति में भी है. ऐसे में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान एक ऐसा ही पल आया है इशान किशन और मोहम्मद सिराज की अजीबो गरीब फोटो क्लिक हुई. इस फोटो को देख ऐसा लग रहा है कि जैसे सिराज ने इशान को छप्पड़ जड़ दिया हो.

दरअसल, यह वायरल फोटो तब क्लिक हुई थी जब सिराज और इशान एक कैच पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे. हालांकि दोनों ही इस कोशिश में नाकाम हो गए थे लेकिन पोजिशन में कैमरे ने दिलचस्प तस्वीर कैप्चर कर ली जो कि सोशल मीडिया पर मीम कंटेट बन गई है. लोग सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं.

