Ind vs SA 4th T20: भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेले जा रहे चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में धुआंधार बल्लेबाजी का नया नमूना दिखा दिया है. संजू सैमसन और तिलक वर्मा तो हर मैच में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का बुरा हाल कर ही रहे हैं, लेकिन छोटी, लेकिन धुआंधार पारी खेलकर आउट हुए अभिषेक शर्मा ने भी उनको गेंदबाजी की नई कखग सिखा दी है. भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में ऐसा भयंकर खेल दिखाया कि गेंद से लगने के बाद हर गेंद बाउंड्री के पार ही जाती महसूस हो रही है. भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में छक्कों की जबरदस्त बौछार लगाई. 5 मैच में तीसरा शतक ठोकने वाले संजू सैमसन (Sanju Samson) ने तो एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया कि एक महिला फैन की नाक ही टूट गई.

एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का बना रिकॉर्ड

संज सैमसन, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के बल्लों से निकले छक्कों ने जहां दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी की कमर तोड़ी, वहीं उन्होंने एक महारिकॉर्ड भी तोड़ दिया. तीनों बल्लेबाजों ने इस पारी में कुल 23 छक्के लगाए, जो एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड है. पुराना रिकॉर्ड 22 छक्के का था, जो संजू सैमसन ने 56 गेंद में नॉटआउट 109 रन में 9 छक्के, अभिषेक शर्मा ने 18 गेंद में 36 रन में 4 छक्के और तिलक वर्मा ने 47 गेंद में नॉटआउट 120 रन में 10 छक्के लगाते हुए तोड़ दिया.

स्टैंड में बैठी महिला फैन के सीधे लगा मुंह पर छक्का

संजू सैमसन ने 10वें ओवर की पहली दो गेंद पर लगातार दो छक्के लगाए. पहली गेंद पर छक्के के साथ उन्होंने अपनी फिफ्टी पूरी कर ली. संजू सैमसन की यह फिफ्टी स्टैंड में बैठी एक महिला फैन को बेहद भारी पड़ी, जिनके मुंह पर संजू के बैट से निकला शॉट सीधा आकर लग गया. महिला फैन को तत्काल मेडिकल हेल्प दी गईं.

🚨 SANJU SAMSON SIX HITTING A FAN IN THE STADIUM...!!! 🚨pic.twitter.com/VmKyPf39dw