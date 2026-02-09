Ind vs Pak Match: हाथ मिलाओ, जेब ढीली करो… मैच खेलने के लिए PCB की ये 3 बड़ी शर्तें!

PCB ने भारत-पाकिस्तान मैच खेलने के लिए ICC के सामने तीन शर्तें रखी हैं. T20 World Cup में Ind Vs Pak मैच 15 फरवरी के लिए शिड्यूल्ड है. बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने इस मैच का बायकॉट करने का ऐलान किया है.

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 World Cup मैच शिड्यूल्ड है. पाकिस्तान ने इस मैच को बायकॉट करने का फैसला किया है. ICC और PCB के बीच इसे लेकर चर्चा जारी है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ICC और PCB के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच लाहौर में मैराथन मीटिंग हुई. अब पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर मैच खेलने या नहीं खेलने पर फैसला ले सकता है. बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलने के लिए फोर्स मेज्योर इनवोक करने की बात कही थी. अब जानकारी ये भी आई है कि पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए तीन शर्तें भी रखी हैं.

क्या हैं पाकिस्तान की तीन शर्तें

PCB की पहली शर्त ये है कि ICC से मिलने वाली फंडिंग का शेयर परसेंट बढ़ाया जाए. पाकिस्तान की दूसरी शर्त ये है कि भारत के साथ उसकी बाइलैटरल सीरीज़ फिर से शुरू की जाए. और तीसरी शर्त ये है कि खेल के मैदान में दोनों टीमों के बीच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का प्रदर्शन हो, मसलन खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाएं. पहली शर्त पर ICC को एक्शन लेना है. लेकिन बाद की दो शर्तों के लिए BCCI की सहमति ज़रूरी है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2012-13 के बाद से कोई बाइलैटरल सीरीज़ नहीं खेली गई है. वहीं, एशिया कप 2025 से ठीक पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के विरोध में मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी भी नहीं ली थी.

ICC के लिए क्यों ज़रूरी Ind vs Pak मैच?

ICC का मत इस विषय में साफ़ है कि इस तरह से किसी टूर्नामेंट के एक मैच का बहिष्कार करना ग्लोबल टूर्नामेंट के मकसद को खत्म कर देता है. वर्ल्ड कप की स्पिरिट को बनाए रखने के लिए यह मैच ICC के लिए ज़रूरी है. इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले किसी भी मैच को अच्छी व्यूअरशिप मिलती है. जिसकी वजह से टिकटें ज्यादा बिकती हैं, टीवी और स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म्स के ऐड स्पेस हाथोंहाथ बिकते हैं. ऐसे में अगर ये मैच नहीं होता है तो ICC समेत सभी स्टेकहोल्डर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Ind vs Pak मैच नहीं हुआ तो क्या होगा?

अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स और ICC को भारी आर्थिक नुकसान होगा. मैच नहीं खेलने पर ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है. पाकिस्तान पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है.

मैच बायकॉट करने की बात क्यों कर रहा है पाकिस्तान

ये पूरा किस्सा शुरू हुआ IPL 2026 के ऑक्शन के साथ. शाहरुख खान और जूही चावला की फ्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने ऑक्शन में बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदा. शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की कमान मोहम्मद युसुफ के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार के पास है. नई सरकार का रुख भारत विरोधी रहा है. बीते महीनों में बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई खबरें आ चुकी हैं. जब IPL ऑक्शन में मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदने की खबर आई तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. BCCI ने KKR को निर्देश दिया कि वो मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज़ करें. इसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया. इसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 में भारत में खेलने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया. ICC ने वेन्यू चेंज करने से मना कर दिया और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को जगह मिली.

बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से हटने को अन्यायपूर्ण बताते हुए पाकिस्तान की सरकार ने भारत और पाकिस्तान के फिक्चर मैच को बायकॉट करने का ऐलान कर दिया. अब इसी का हवाला देते हुए PCB मैच नहीं खेलने की बात कर रहा है.

