IND vs AUS: लगातार दो मैच में 0 पर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी, देखें फैंस का रिएक्शन

Virat Kohli Duck: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए. बता दें कि यह दूसरी बार है जब सीरीज में विराट बिना रन बनाए आउट हुए हैं. पर्थ वनडे में भी विराट कोहली का खाता नहीं खुला था. विराट कोहली के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह बैक टू बैक दो बार डक पर आउट हुए हैं. शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे थे पर सातवें ओवर में तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की गेंद पर वह LBW आउट हुए, बिना एक भी रन बनाए. अब इसपर सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी आने लगे हैं...

सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर विराट कोहली की समर्थन में एक्स पर एक फैन ने लिखा कि दो डक किंग की पहचान नहीं होती, दिग्गज हमेशा उभरते हैं. विराट कोहली की वापसी का इंतज़ार है.

सोशल मीडिया पर विराट को लेकर खूब मीम्स भी वायरल हो रहे हैं..

सुनहरे करीयर पर बड़ा दाग

विराट कोहली की इस पारी ने उनके सुनहरे करियर पर बड़ा दाग लगा दिया है, क्योंकि कोहली के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह लगातार दो मैचों में जीरो पर आउट हो गए. हालांकि विराट कोहली के लिए एडिलेड लकी रहा है. वह एडिलेड ओवल में 5 शतक जड़ चुके हैं और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी उन्होंने यहीं जड़ा था. इसके बाद उन्होंने एडिलेड में ही बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में सेंचुरी मारी थी.

