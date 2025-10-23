IND vs AUS: लगातार दो मैच में 0 पर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी, देखें फैंस का रिएक्शन

Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला
क्रिकेट
Virat Kohli Duck: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए. बता दें कि यह दूसरी बार है जब सीरीज में विराट बिना रन बनाए आउट हुए हैं. पर्थ वनडे में भी विराट कोहली का खाता नहीं खुला था. विराट कोहली के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह बैक टू बैक दो बार डक पर आउट हुए हैं. शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे थे पर सातवें ओवर में तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की गेंद पर वह LBW आउट हुए, बिना एक भी रन बनाए. अब इसपर सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी आने लगे हैं...
सोशल मीडिया पर विराट कोहली की समर्थन में एक्स पर एक फैन ने लिखा कि दो डक किंग की पहचान नहीं होती, दिग्गज हमेशा उभरते हैं. विराट कोहली की वापसी का इंतज़ार है.
Two ducks don’t define a King. Legends rise, always.— Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) October 23, 2025
Waiting for Virat Kohli's comeback.
#ViratKohli #INDvsAUS pic.twitter.com/7lZJi5wgaY
pic.twitter.com/6gaNct5fXF#ViratKohli’s back-to-back ducks have broken many hearts in India. Also, this is the first time ever that he’s scored back-to-back ducks in ODI cricket.
No matter how great a player is, there’s no better practice than match practice. @GautamGambhir and…— Madhav Sharma (@HashTagCricket) October 23, 2025
Back to back ducks for Virat Kohli— Sombir Singh (@SombirSinghjat1) October 23, 2025
The end is near
Le Virat Kohli fans 😭😭😭#INDvsAUS #ViratKohli pic.twitter.com/zn0iD2MFxc
#INDvsAUS #ViratKohli— SarcasmHit (@SarcasmHit) October 23, 2025
Retirement loading pic.twitter.com/PwS31rrYoV
विराट कोहली की इस पारी ने उनके सुनहरे करियर पर बड़ा दाग लगा दिया है, क्योंकि कोहली के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह लगातार दो मैचों में जीरो पर आउट हो गए. हालांकि विराट कोहली के लिए एडिलेड लकी रहा है. वह एडिलेड ओवल में 5 शतक जड़ चुके हैं और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी उन्होंने यहीं जड़ा था. इसके बाद उन्होंने एडिलेड में ही बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में सेंचुरी मारी थी.
