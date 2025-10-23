FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली, एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

Bhai Dooj Katha: भाई दूज पर भईया को टीका लगाते समय जरूर पढ़ें ये कथा और मंत्र, रिश्तों में मजबूती के साथ आएगी मिठास

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AUS: लगातार दो मैच में 0 पर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी, देखें फैंस का रिएक्शन

Virat Kohli Duck: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए. बता दें कि यह दूसरी बार है जब सीरीज में विराट बिना रन बनाए आउट हुए हैं. पर्थ वनडे में भी विराट कोहली का खाता नहीं खुला था. लगातार 0 पर आउट होने पर सोशल मीडिया पर विराट कोहली की खूब किरकिरी हो रही है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 23, 2025, 11:17 AM IST

IND vs AUS: लगातार दो मैच में 0 पर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी, देखें फैंस का रिएक्शन

Virat Kohli Duck

Virat Kohli Duck: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए. बता दें कि यह दूसरी बार है जब सीरीज में विराट बिना रन बनाए आउट हुए हैं. पर्थ वनडे में भी विराट कोहली का खाता नहीं खुला था. विराट कोहली के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह बैक टू बैक दो बार डक पर आउट हुए हैं. शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे थे पर सातवें ओवर में तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की गेंद पर वह LBW आउट हुए, बिना एक भी रन बनाए. अब इसपर सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी आने लगे हैं... 

सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन 

सोशल मीडिया पर विराट कोहली की समर्थन में एक्स पर एक फैन ने लिखा कि दो डक किंग की पहचान नहीं होती, दिग्गज हमेशा उभरते हैं. विराट कोहली की वापसी का इंतज़ार है.

 

सोशल मीडिया पर विराट को लेकर खूब मीम्स भी वायरल हो रहे हैं.. 

 

 

सुनहरे करीयर पर बड़ा दाग 

विराट कोहली की इस पारी ने उनके सुनहरे करियर पर बड़ा दाग लगा दिया है, क्योंकि कोहली के वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह लगातार दो मैचों में जीरो पर आउट हो गए. हालांकि विराट कोहली के लिए एडिलेड लकी रहा है. वह एडिलेड ओवल में 5 शतक जड़ चुके हैं और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी उन्होंने यहीं जड़ा था. इसके बाद उन्होंने एडिलेड में ही बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में सेंचुरी मारी थी. 



