IND VS Aus 3rd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है. ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के चौथे दिन हार के करीब दिख रही टीम इंडिया ने फॉलोऑन बचाकर इसे टाल दिया है. यह चमत्कार भारत के 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाजों आकाश दीप और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने संभव किया है, जिन्हें बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से चमत्कार के लिए जाना जाता है. दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी विकेट के लिए नॉटआउट 39 रन जोड़े और टीम इंडिया को फॉलोऑन के खतरे से बाहर निकाल दिया. क्या आपको पता है कि भारतीय टीम के ऊपर इस खतरे को टालने में 'विराट कोहली' का भी योगदान रहा है. आप चौंक रहे होंगे कि महज 3 रन पर आउट हो गए विराट कोहली ने यह योगदान कैसे दिया? चलिए हम बताते हैं.

आकाश दीप ने विराट कोहली के बल्ले से मचाया धमाल

आकाश दीप ने ब्रिस्बेन टेस्ट में अब तक 31 गेंद में 27 रन की धुआंधार पारी खेली है, जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल है. आकाश दीप ने जिस बल्ले से यह धमाल मचाया, वो उन्हें विराट कोहली ने गिफ्ट किया था. यह पहला मौका नहीं है, जब आकाश दीप ने इस बल्ले से ऐसा धमाल मचाया है. इससे पहले उन्होंने कानपुर में भी बांग्लादेश के खिलाफ इस गिफ्टेड बैट से जोरदार छक्के लगाए थे.

