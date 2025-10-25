IND vs AUS: भारतीय गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया को Clean Sweep से बचने के लिए मिला 236 रनों का लक्ष्य

Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 236 रन बनाए. पर्थ और एडिलेड में भारत पहले दो मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुका है और अब टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे है. इस वजह से भारत पर 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप टालने के लिए अपने सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर कहा आज सीरीज 3-0 से जीतने का शानदार मौका है. ऐसे में सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच जीतकर शुभमन गिल की टीम के पास अपनी इज्जत बचाने का मौका है. क्योंकि भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कंगारुओं के हाथों सीरीज के सभी मैच नहीं हारे हैं.
इस समय रोहित-कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यह ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा नहीं गुजरा है. रोहित ने पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद एडिलेड में खेले गए दूसरे मुकाबले में 73 रन की जुझारू पारी जरूर खेली थी. कोहली सीरीज के दोनों मैचों में खाता खोलने में नाकामयाब रहे.
ऐसे में इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में एक बार फिर उन पर निगाहें टिकी हैं. टेस्ट क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब इन दोनों दिग्गजों के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं. फिलहाल रोहित-कोहली सिडनी में अच्छी पारियां खेलकर खुद को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की रेस में बरकरार रखना चाहेंगे.
