IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

IND vs AUS के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंडिया ने जीत लिया है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस मैच में दर्शकों का मन मोह लिया..

IND vs AUS के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंडिया ने जीत लिया है, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की क्लीन स्वीप का सपना भी टूट गया है. लोगों की उम्मीद पर कोहली और रोहित शर्मा खरे उतरे. इस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली. रोहित ने अपने वनडे करियर का 33वां शतक इस मैच में पूरा कर लिया है.

कोहली ने भी अपना अर्ध शतक जड़ा. वहीं कप्तान शुभमन गिल 26 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए. बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में 236 रन पर समेट दिया था. टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया दिया है.

कोहली- रोहित शर्मा ने जमाया रंग

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस मैच में दर्शकों का मन मोह लिया, इसमें टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 33वां शतक पूरा कर लिया है, उन्होंने 125 गेंद की पारी में 13 चौके और 3 छक्के लगाए. रोहित शर्मा ने सर्वाधिक नाबाद 121 रन बनाए.

वहीं विराट कोहली ने 81 गेंद में 74 रन की पारी खेली. इसी के साथ भारतीय टीम ने 69 गेंद शेष रहते 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती. इस मैच में रोहित शर्मा कोहली के बीच 168 रन की शानदार साझेदारी हुई.

भारतीय गेंदबाजों की कहर

इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की कहर बरपाती बॉलिंग के आगे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 236 रनों पर ही सिमट गई, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे 50 ओवर भी खेल नहीं पाई. इसमें हर्षित राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं सुंदर को 2 और कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता मिली.

बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए, मैट रेनशॉ 56 रनों की शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया टीम 46.4 ओवर में ही ऑलआउट हो गई.

