FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 

IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

IND vs AUS के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंडिया ने जीत लिया है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस मैच में दर्शकों का मन मोह लिया..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 25, 2025, 04:11 PM IST

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

ind vs aus 3rd odi india wins last match breaks australias clean sweep dream

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs AUS के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इंडिया ने जीत लिया है, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की क्लीन स्वीप का सपना भी टूट गया है. लोगों की उम्मीद पर कोहली और रोहित शर्मा खरे उतरे. इस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली. रोहित ने अपने वनडे करियर का 33वां शतक इस मैच में पूरा कर लिया है.

कोहली ने भी अपना अर्ध शतक जड़ा. वहीं कप्तान शुभमन गिल 26 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए. बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में 236 रन पर समेट दिया था. टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया दिया है. 

कोहली- रोहित शर्मा ने जमाया रंग 

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस मैच में दर्शकों का मन मोह लिया, इसमें टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 33वां शतक पूरा कर लिया है, उन्होंने 125 गेंद की पारी में 13 चौके और 3 छक्के लगाए. रोहित शर्मा ने सर्वाधिक नाबाद 121 रन बनाए. 

 

वहीं विराट कोहली ने 81 गेंद में 74 रन की पारी खेली. इसी के साथ भारतीय टीम ने 69 गेंद शेष रहते 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती. इस मैच में रोहित शर्मा कोहली के बीच 168 रन की शानदार साझेदारी हुई.

भारतीय गेंदबाजों की कहर  

इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की कहर बरपाती बॉलिंग के आगे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 236 रनों पर ही सिमट गई, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे 50 ओवर भी खेल नहीं पाई. इसमें हर्षित राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं सुंदर को 2 और कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता मिली.  

बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जो 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए, मैट रेनशॉ 56 रनों की शानदार पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया टीम 46.4 ओवर में ही ऑलआउट हो गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड 
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह? 
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?
Zodiac Sign: इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है 
इस राशि की महिलाएं पति ही नहीं सास को भी अपने वश में रखती हैं, लड़ाई में इनसे जीतना नामुमकिन है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE