ENG vs AUS 5th Test: स्मिथ के रन आउट पर हो गया विवाद, अंपायर नितिन मेनन के फैसले पर उठे सवाल

डीएनए हिंदी: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में एशेज सीरीज का पांचवा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच की पहली पारी में जहां इंग्लैंड ने 283 रन बनाए तो वहीं ऑस्ट्रलिया भी 296 रन ही बना सकी. टेस्ट के दूसरे दिन थर्ड अंपायर के एक फैसले को लेकर बवाल मच गया. नितिन मेनन ने स्टीव स्मिथ के रन आउट को नॉट आउट करार दिया. भारतीय अंपायर के इस फैसले से इंग्लैंड की पूरी टीम के साथ उनके फैंस बेहद निराश दिखे, वहीं स्टीव स्मिथ भी इस फैसले से हैरान दिखे. हालांकि उन्होंने इस जीवनदान का फायदा उठाया और टीम के लिए 71 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

नितिन मेनन के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मच गया, जिसके बाद एमसीसी को आगे आकर नियम बताने पड़े और नितिन मेनन का बचाव किया. दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी के 78वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने लेग साइड में टैप कर पैट कमिंस के साथ दो रन लेने की सोची.

George Ealham 🤝 Gary Pratt An incredible piece of fielding but not to be... 😔 #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/yWcdV6ZAdH

दोनों ने विकटों के बीत जबरदस्त दौड़ लगाई, मगर सब्स्टीट्यूट फील्डर जॉर्ज एलहम फील्ड में काफी एक्टिव दिखे. उनका थ्रो सीधा बेयरस्टो के दस्तानों में गया और इंग्लैंड के विकेट कीपर ने स्टंप्स उड़ा दिए. स्टीव स्मिथ मान बैठे थे कि वह आउट हो गए हैं और उन्होंने कुछ कदम पवेलियन की तरफ भी बढ़ा दिए थे, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड इस विकेट का जश्न मना रहा था लेकिन थर्ड अंपायर ने स्मिथ को नॉट आउट करार दिया.

भारतीय अंपायर के इस करीबी फैसले को लेकर पहले विवाद हो गया था. वहीं, जब नियम पता चले तो सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है. आर अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा 'सही निर्णय लेने के लिए नितिन मेनन की सराहना करनी होगी.' वहीं आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा, 'शाबाश, नितिन मेनन। अच्छा निर्णय। एक कठिन निर्णय.'

What’s with the Ashes and substitute fielders. #ashes2023 #ashes2005 #garypratt #georgeeahlam



Have to applaud Nitin Menon for making the right decision 👏👏