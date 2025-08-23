कल CLT10 का फाइनल, चहल की 'रूमर्ड' गर्लफ्रेंड RJ Mahvash की टीम खेलेगी खिताबी मुकाबला?

CLT10 Final: चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश की टीम ने चैंपियंस लीग टी10 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है. यहां जानिए फाइनल कब और कहां खेला जाएगा.

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश काफी सुर्खियों में है. दरअसल, कुछ दिनों पहले एक लीग के लिए उन्होंने क्रिकेट टीम खरीदी थी. आरजे महवश ने चैंपियंस लीग टी10 में सुप्रीम स्ट्राइकर्स नाम की टीम खरीदी थी, जिसकी कमान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शॉन मार्श के हाथों में थी. CLT10 में महवश की टीम ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है और ग्रुप स्टेज के सभी 3 मैचों जीतकर अंक तालिका में टॉप पर खत्म किया है. वहीं अब टीम के पास फाइनल खेलने का मौका है. स्ट्राइकर्स ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और कल ही फाइनल भी खेला जाएगा.

कल होगा CLT10 का फाइनल

CLT10 का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला कल यानी 24 अगस्त को खेला जाएगा. सेमीफाइनल में चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश की टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है. CLT10 का फाइनल मुकाबला नोएडा के इंडोर स्टेडियम में खेला जाना है. फाइनल से पहले सेमीफाइनल मुकाबला खेले जाएंगे. ऐसे में अब आरजे महवश की टीम फाइनल खेल सकती है, क्योंकि टीम अब तक विजयरथ पर सवार है और सभी मैच जीती है.

CLT10 के अधिकारिक ने कही ये बात

CLT10 आयोजन समिति ने कहा, "ये टूर्नामेंट शीर्ष स्तरीय क्रिकेट का प्रदर्शन रहा है और कल के सेमीफाइनल और फाइनल में स्किल्स, साहस और रणनीति की अंतिम परीक्षा होगी. हम पहली बार सीएलटी10 चैंपियन का ताज पहनाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते." बता दें कि चैंपियंस लीग टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी लीग है, जिसमें सभी टीमों के कप्तान विदेशी क्रिकेटर्स हैं. न्यूजीलैंड के रोस टेलर से लेकर शॉन मार्श और ड्वेन स्मिथ तक सभी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है.

अब घर से उठवा लूंगी-महवश

आपको बता दें कि आरजे महवश ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा था कि बस अब किसी ने बदतमीजी की, तो घर से उठवा लूंगी. हालांकि आरजे ने ये मजाकियां अंदाज में कहा था. लेकिन इस पोस्ट के बाद महवश सोशल मीडिया पर चारों तरफ छा गए थी.

