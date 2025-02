AUS vs ENG Match Updates: चैंपियंस ट्रॉफी कभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई खास खुशखबरी नहीं लेकर आती. इस बार कई दिग्गज चेहरे पाकिस्तान में आयोजन होने के कारण कंगारू टीम से गायब थे. इसके बावजूद इस टीम ने शनिवार रात को अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ वह किया, जो शायद लंबे समय तक याद किया जाएगा. शनिवार शाम को जब इंग्लैंड ने बेन डकेट के जबरदस्त रिकॉर्ड 165 रन की मदद से 50 ओवर में 351 रन का स्कोर खड़ा किया तो सभी ने ऑस्ट्रेलिया की हार तय मान ली थी. जब ऑस्ट्रेलिया ने महज 27 रन पर दो विकेट खो दिए तो आधे से ज्यादा क्रिकेट फैंस ने अपने टीवी सेट बंद कर दिए, लेकिन इसके बाद लाहौर स्टेडियम में वह तूफान आया, जो अंग्रेज गेंदबाजों को क्रिकेट की 'इंग्लिस' सिखा गया. ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने तूफानी शतक ठोककर आईसीसी ट्रॉफी में सबसे बड़े टोटल को चेज करने का इतिहास रच दिया. ऑस्ट्रेलिया ने 15 गेंद पहले ही 5 विकेट पर 356 रन बनाकर जीत हासिल की. साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में अपना 16 साल का जीत का सूखा भी खत्म कर लिया.

इंग्लिस ने की जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी

टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के 2 विकेट 27 रन तक गिर गए थे. मैथ्यू शॉ़र्ट और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभाला. दोनों ने 95 रन की पार्टनरशिप की. लाबुशेन के आउट होने पर जोश इंग्लिस ने पिच पर उतरकर तूफान मचा दिया. जोश के 'जोश' के सामने सभी इंग्लिश गेंदबाज फीके नजर आए. जोश ने महज 77 गेंद में 8 चौके व 4 छक्के लगाकर शतक बनाया, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे तेज शतक है. जोश ने शतक भी अलग ही अंदाज में पूरा किया. उन्होंने 45वें ओवर में छक्का लगाकर शतक बनाया, जो उनके वनडे करियर का पहला शतक है. उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ 146 रन जोड़े. उन्होंने कैरी के आउट होने पर आए मैक्सवेल के साथ महज 36 गेंद में 74 रन जोड़े और 47.3 ओवर में 5 विकेट पर 356 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. आखिर में इंग्लिस 86 गेंद में 120 रन (8 चौके, 6 छक्के) और ग्लेन मैक्सवेल 15 गेंदों में 32 रन (4 चौके, 2 छक्के) बनाकर नॉटआउट वापस लौटे.

An incredible 💯 from Josh Inglis keeps Australia alive in the chase 🫡#ChampionsTrophy #AUSvENG pic.twitter.com/cY9wMWokNA