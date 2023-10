Ben Stokes: छक्कों की हैट्रिक लगाकर बेन स्टोक्स ने जड़ा शतक, ICC ने किया सलाम

डीएनए हिंदी: इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में चल रहे दूसरे एशेज टेस्ट में कैमरून ग्रीन की गेंद पर लगातार तीन छक्कों के साथ अपना शतक पूरा कर लिया. अंतिम दिन जॉनी बेयरस्टो के विवादास्पद रन-आउट के बाद स्टोक्स ने अपने खेल से सबको चौंका दिया. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को स्टोक्स ने फ्लॉप शो में बदलने की भरपूर कोशिश की.

बेन स्टोक्स ने 126 गेंदे खेलकर महज 62 रन बनाए थे, तभी जॉनी बेयरस्टो आउट हो गए. पांचवे दिन लंच के वक्त तक कैमरून ग्रीन के ओवर में तीन चौके जड़कर बेन स्टोक अपने फॉर्म में लौट आए. एक ओवर के बाद सो बेन स्टोक्स ने किया, वह हैरान कर देने वाला था.

इसे भी पढ़ें- West Indies Cricket: वेस्टइंडीज टीम की दुर्गति पर वीरेंद्र सहवाग की खरी-खरी, बोर्ड और मैनेजमेंट की गिनाई गलतियां

3 छक्के मारकर पूरी की 13वीं सेंचुरी

बेन स्टोक्स ने अपने अगले ओवर में भी फिर से ग्रीन को निशाना बनाया और पहली गेंद पर चौका जड़ा. फिर लगातार 3 छक्के मारकर इस ओवर में 22 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया. उनका शतक भी पूरा हो गया. टेस्ट मैच में यह उनका 13वां शतक है. अंतिम दिन लंच कॉल तक स्टोक्स 147 गेंद खेलकर 108 रन बना चुके थे.

यह भी पढे़ं: वेस्टइंडीज हारकर वर्ल्ड कप से हुई बाहर और इधर मसाज करवा धुआं उड़ा रहे थे क्रिस गेल

6️⃣, 6️⃣, 6️⃣



What a way to reach your Test ton! 😱



Ben Stokes 👏👏👏#WTC25 | #ENGvAUS 📝: https://t.co/liWqlPCKqn pic.twitter.com/pnhjDKAAlh