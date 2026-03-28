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IPL में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी

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IPL में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी

आईपीएल 2026 का आगाज हो चुका है और आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा कप्तान हैं. आप यहां सबसे युवा कप्तानों की टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 28, 2026, 08:38 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. विराट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी 22 साल 187 दिन की उम्र में की थी. 
 

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2.स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ
2

पुणे वॉरियर्स के लिए स्टीव स्मिथ ने 2012 में 22 साल 344 दिन की उम्र में कप्तानी की थी.
 

3.सुरेश रैना

सुरेश रैना
3

साल 2010 में सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी 23 साल 11 दिन की उम्र में की थी. 
 

4.रियान पराग

रियान पराग
4

राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग ने 2025 में कप्तानी संभाली थी, तब उनकी उम्र 23 साल 133 दिन थी. 
 

TRENDING NOW

5.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
5

श्रेयस अय्यर ने 2018 में सबसे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की थी. तब अय्यर की उम्र 23 साल 142 दिन थी. 
 

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