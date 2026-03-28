IPL में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी

1 . विराट कोहली

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विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. विराट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी 22 साल 187 दिन की उम्र में की थी.

