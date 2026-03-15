बला की खूबसूरत हैं Yash Dayal की वाइफ श्वेता पुंढीर, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

5 . यौन उत्पीड़न आरोप पर श्वेता ने दिया था दयाल का साथ

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यश दयाल पर महिला ने शादी का झांसा लेकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. लेकिन हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने दयाल को बड़ी राहत दी थी और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. इन सब के बीच श्वेता पुंढीर ने यश दयाल का पूरा साथ दिया और उनके कठीन वक्त में हाथ नहीं छोड़ा. इतना ही नहीं श्वेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दयाल के लिए इंसाफ की मांग की थी.

