बला की खूबसूरत हैं Yash Dayal की वाइफ श्वेता पुंढीर, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 15, 2026, 06:00 PM IST
1.कौन है यश दयाल की वाइफ?
यश दयाल की वाइफ का नाम श्वेता पुंढीर हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट बनाती हैं. वीडियो, ब्लॉग और पॉडकास्ट भी करती हैं. श्वेता क्रिकेट से जुड़ी वीडियोज बनाती है. कई दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ उनके इंटरव्यू और वीडियोज उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हैं.
2.बला की खूबसूरत हैं यश दयाल की वाइफ श्वेता पुंढीर
यश दयाल की वाइफ श्वेता पुंढीर दिखने में बेहत खूबसूरत हैं और लाखों लोग उनके दीवाने भी हैं. श्वेता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के लिए लगातार अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
3.इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स
श्वेता पुंढीर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं. अपनी शादी को लेकर श्वेता ने ही इंस्टा पर पोस्ट शेयर किया था. श्वेता के इंस्टा पर 5.87 लाख फॉलोअर्स भी हैं. हालांकि उन्होंने सिर्फ एक को फॉलो किया है, जो उनके पति यश दयाल हैं.
4.कब हुई थी दयाल और श्वेता की शादी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यश दयाल और श्वेता पुंढीर की शादी उत्तर प्रद्रेश के नोएडा में 4 फरवरी को हुई थी. इस शादी को सीक्रेट रखा गया था. दयाल ने अपनी शादी में न ही दोस्तो को और न ही साथी क्रिकेटर्स को बुलाया था.
5.यौन उत्पीड़न आरोप पर श्वेता ने दिया था दयाल का साथ
यश दयाल पर महिला ने शादी का झांसा लेकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. लेकिन हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने दयाल को बड़ी राहत दी थी और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. इन सब के बीच श्वेता पुंढीर ने यश दयाल का पूरा साथ दिया और उनके कठीन वक्त में हाथ नहीं छोड़ा. इतना ही नहीं श्वेता ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दयाल के लिए इंसाफ की मांग की थी.