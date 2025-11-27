WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 27, 2025, 07:42 PM IST
1.गुजरात जायंट्स महिला टीम
WPL की फ्रेंचाइजी गुजरात जायंट्स का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. अदानी स्पोर्ट्सलाइन प्राइवेट लिमिटेड की टीम की नेटवर्थ 1,289 करोड़ी की नेटवर्थ है. उनका मेन स्पॉन्सर अंबुजा सिमेंट है.
2.मुंबई इंडियंस महिला टीम
मुंबई इंडियंस का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. एमआई की नेटवर्थ 912.99 करोड़ रुपये है. टीम का मेन स्पॉन्सर लोटस हर्बल है.
3.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. आरसीबी की कुल नेटवर्थ 901 करोड़ रुपये है. टीम का मेन स्पॉन्सर केजरिया टाइल्स है.
4.दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम
दिल्ली कैपटिल्स की महिला टीम की कुल नेटवर्थ 810 करोड़ रुपये है और फ्रेंचाइजी का मेन स्पॉन्सर डीपी वर्ल्ड है.
5.यूपी वॉरियर्स महिला टीम
यूपी वॉरियर्स का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. इस महिला टीम का कुल नेटवर्थ 757 करोड़ रुपये है और टीम का मेन स्पॉन्सर आरआर सिग्नेचर है.