WPL 2026 Schedule: BCCI ने डब्ल्यूपीएल 2026 की तारीखों का किया ऐलान, जानें कब और कहां खेले जाएंगे चौथे सीजन के मुकाबले?

विवादों की जद में आया बदलापुर नगरपालिका चुनाव, शिंदे सेना ने एक ही परिवार को दिए 6 टिकट, बीजेपी हुई आग बबूला

कौन हैं UP Warriorz की मालकिन जिनिशा शर्मा, जिन्होंने दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा?

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ

Tea Lovers ध्यान दें... चाय पीने से पहले करेंगे ये एक काम तो नहीं होगा नुकसान, आयुर्वेद से जानें सही तरीका

Photos

क्रिकेट

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन से पहले नीलामी हो रही है, जहां खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगी. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि WPL की सबसे अमीर टीम कौनसी है और किस फ्रेंचाइजी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है.

मोहम्मद साबिर | Nov 27, 2025, 07:42 PM IST

1.गुजरात जायंट्स महिला टीम

गुजरात जायंट्स महिला टीम
1

WPL की फ्रेंचाइजी गुजरात जायंट्स का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. अदानी स्पोर्ट्सलाइन प्राइवेट लिमिटेड की टीम की नेटवर्थ 1,289 करोड़ी की नेटवर्थ है. उनका मेन स्पॉन्सर अंबुजा सिमेंट है. 
 

2.मुंबई इंडियंस महिला टीम

मुंबई इंडियंस महिला टीम
2

मुंबई इंडियंस का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. एमआई की नेटवर्थ 912.99 करोड़ रुपये है. टीम का मेन स्पॉन्सर लोटस हर्बल है. 
 

3.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम
3

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. आरसीबी की कुल नेटवर्थ 901 करोड़ रुपये है. टीम का मेन स्पॉन्सर केजरिया टाइल्स है. 
 

4.दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम

दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम
4

दिल्ली कैपटिल्स की महिला टीम की कुल नेटवर्थ 810 करोड़ रुपये है और फ्रेंचाइजी का मेन स्पॉन्सर डीपी वर्ल्ड है. 
 

5.यूपी वॉरियर्स महिला टीम

यूपी वॉरियर्स महिला टीम
5

यूपी वॉरियर्स का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है.  इस महिला टीम का कुल नेटवर्थ 757 करोड़ रुपये है और टीम का मेन स्पॉन्सर आरआर सिग्नेचर है. 
 

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI
WPL 2026 Auction में इत‍िहास रचने वाली दीप्ति शर्मा की पिछले साल कितनी थी सैलरी? जानें उनकी नेटवर्थ
Tea Lovers ध्यान दें... चाय पीने से पहले करेंगे ये एक काम तो नहीं होगा नुकसान, आयुर्वेद से जानें सही तरीका
