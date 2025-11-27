FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स

डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन पूरा हो गया है. इस नीलामी में दीप्ति शर्मा ने महफिल अपने नाम की. उन्हें यूपी ने 3.20 करोड़ रुपये में खरीदा. नीलामी पूरे होने के बाद जानते हैं कि सभी 5 टीमों का फुल स्क्वाड कैसा है?

मोहम्मद साबिर | Nov 27, 2025, 09:29 PM IST

1.मुंबई इंडियंस (टीम पर्स 00 करोड़)

मुंबई इंडियंस (टीम पर्स 00 करोड़)
1

हरमनप्रीत कौर, नट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक और मिल्ली इलिंगवर्थ.
 

2.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( टीम पर्स 00 करोड़)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( टीम पर्स 00 करोड़)
2

स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसे पेरी, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लार्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रथ्योषा कुमारी और डी. हेमलता.
 

3.दिल्ली कैपिटल्स (टीम पर्स 00 करोड़)

दिल्ली कैपिटल्स (टीम पर्स 00 करोड़)
3

जेमिमाह रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मार्जियन कप्प, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट, चिनेले हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मादीवाला, नंदिनी शर्मा, लुसी हैमिल्टन और मिन्नू मणि.
 

4.गुजरात जायंट्स (टीम का पर्स 0.15 करोड़)

गुजरात जायंट्स (टीम का पर्स 0.15 करोड़)
4

एशले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, तितास साधु, काशी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वेयरहम, अनुष्का शर्मा, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, यास्तिका भाटिया, शिवानी सिंह, डैनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़ और आयुषी सोनी.
 

    5.यूपी वॉरियर्स (टीम का पर्स 0.15 करोड़)

    यूपी वॉरियर्स (टीम का पर्स 0.15 करोड़)
    5

    श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देयोल, क्रांति गौड़, आशा शोभना, डींड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, तारा नॉरिस, क्लो ट्रायॉन, सुमन मीना, जी त्रिशा और प्रतिका रावल.
     

