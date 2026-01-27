टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 27, 2026, 07:39 PM IST
1.विराट कोहली
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विराट कोहली ने साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने फाइनल में 76 रनों की मैच जिताउ पारी खेली थी. लेकिन चैंपियन बनने के बाद विराट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. ऐसे में अब फैंस उन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में मिस करेंगे.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने 2024 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. खिताब जीतने के बाद विराट और रोहित ने एक साथ संन्यास लिया था. ऐसे में अब फैंस उन्हें भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिस करेंगे.
3.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी पिछले वर्ल्ड कप में अपनी टीम का हिस्सा थे. लेकिन हाल ही में स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल करियर से संन्यास ले लिया. ऐसे में अब फैंस उनकी गेंदबाजी को भी मिस करेंगे.
4.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने ड्रॉप कर दिया है. रिजवान पिछले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार उनके बिना ही टीम वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर उतरेगी.
5.हारिस रऊफ
दुनिया के सबसे तेज तर्रार गेंदबाजों में से एक पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं. उन्हें पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम में जगह नहीं दी है, जबकि वो पिछले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे.