टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

1 . विराट कोहली

1

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विराट कोहली ने साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने फाइनल में 76 रनों की मैच जिताउ पारी खेली थी. लेकिन चैंपियन बनने के बाद विराट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. ऐसे में अब फैंस उन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में मिस करेंगे.

