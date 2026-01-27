FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निकाला, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी बड़ी ख़बर, अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने पर निकाला, 'ममता कुलकर्णी की टिप्पणी से सहमत नहीं हैं'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi News: 400 करोड़ रुपये की लागत से होगा दिल्ली चिड़ियाघर का व्यापक पुनर्विकास, कायाकल्प की तैयारी तेज

400 करोड़ रुपये की लागत से होगा दिल्ली चिड़ियाघर का व्यापक पुनर्विकास, कायाकल्प की तैयारी तेज

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध 

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध

Babies Name-रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट 

रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

HomePhotos

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और इसका फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. लेकिन इस वर्ल्ड कप में कई बड़े स्टार्स नहीं होंगे और फैंस उन्हें यकीनन मिस करेंगे. आइए जानते हैं कि दुनिया किन 5 खिलाड़ियों को मिस कर सकती है.

मोहम्मद साबिर | Jan 27, 2026, 07:39 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विराट कोहली ने साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने फाइनल में 76 रनों की मैच जिताउ पारी खेली थी. लेकिन चैंपियन बनने के बाद विराट ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. ऐसे में अब फैंस उन्हें 2026 टी20 वर्ल्ड कप में मिस करेंगे.
 

Advertisement

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने 2024 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. खिताब जीतने के बाद विराट और रोहित ने एक साथ संन्यास लिया था. ऐसे में अब फैंस उन्हें भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिस करेंगे. 
 

3.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
3

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी पिछले वर्ल्ड कप में अपनी टीम का हिस्सा थे. लेकिन हाल ही में स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल करियर से संन्यास ले लिया. ऐसे में अब फैंस उनकी गेंदबाजी को भी मिस करेंगे. 
 

4.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
4

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने ड्रॉप कर दिया है. रिजवान पिछले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार उनके बिना ही टीम वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर उतरेगी. 
 

TRENDING NOW

5.हारिस रऊफ

हारिस रऊफ
5

दुनिया के सबसे तेज तर्रार गेंदबाजों में से एक पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं. उन्हें पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम में जगह नहीं दी है, जबकि वो पिछले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
Numerology: एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश
एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश
MORE
Advertisement
धर्म
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
Vastu Tips: शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
MORE
Advertisement