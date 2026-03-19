IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट

1 . IPL नहीं तो कौन सी लीग है टॉपर?

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इंग्लैंड की घरेलू लीग द हंड्रेड का नाम लिस्ट में टॉप पर है. द हंड्रेड ने दुनिया की सबसे अमीर लीग को भी पछाड़ दिया है और नंबर-1 का ताज अपने सिर पर सजा लिया है. WCA ने द हंड्रेड को 75.2 रेटिंग दी है.

