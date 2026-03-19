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IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट

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IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट

वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने आज गुरुवार 19 मार्च को ताजा रैंकिंग जारी की है. रैंकिंग के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड नंबर-1 लीग नहीं है. आईपीएल 2026 से पहले WCA ने अपनी रैंकिंग से सभी को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं कि आईपीएल नहीं तो नंबर-1 लीग कौन सी है और टॉप-5 लीग में कौन किस स्थान पर हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 19, 2026, 10:55 PM IST

1.IPL नहीं तो कौन सी लीग है टॉपर?

IPL नहीं तो कौन सी लीग है टॉपर?
1

इंग्लैंड की घरेलू लीग द हंड्रेड का नाम लिस्ट में टॉप पर है. द हंड्रेड ने दुनिया की सबसे अमीर लीग को भी पछाड़ दिया है और नंबर-1 का ताज अपने सिर पर सजा लिया है. WCA ने द हंड्रेड को 75.2 रेटिंग दी है. 
 

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2.एसए20 लीग

एसए20 लीग
2

साउथ अफ्रीका की लीग एसए20 लीग को दूसरे स्थान पर रखा गया है. हालांकि एसए20 के अभी तक सिर्फ 3 सीजन खेले गए हैं, लेकिन लीग ने आईपीएल को पछाड़ दिया है. WCA ने एसए20 को 68 रेटिंग दी है. 
 

3.इंडियन प्रीमियर लीग

इंडियन प्रीमियर लीग
3

WCA ने इंडियन प्रीमियर लीग को रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया है. दुनिया की सबसे अमीर लीग होने के बावजूद आईपीएल तीसरे स्थान पर है. WCA ने आईपीएल को 62.6 रेटिंग की है. 
 

4.बिग बैश लीग

बिग बैश लीग
4

ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग को WCA ने चौथा स्थान पर रखा है. WCA ने बीबीएल को 62.2 रेटिंग दी है, जो आईपीएल से कुछ ही कम है. 
 

TRENDING NOW

5.पाकिस्तान सुपर लीग

पाकिस्तान सुपर लीग
5

पाकिस्तान सुपर लीग भी इस लिस्ट में मौजूद है. WCA ने पीएसएल को 5वां स्थान दिया है. WCA ने पाकिस्तानी की लीग को 48 रेटिंग दी है. हालांकि WCA ने पीएसएल के बाद मेजर लीग क्रिकेट, आईएलटी20, कैरिबियन प्रीमियर लीग, अबू धाबी टी10 और बांग्लादेस प्रीमियर लीग को रखा है. 
 

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