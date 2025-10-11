Womens ODI World Cup Winners List: अब तक किन टीमों ने जीता है महिला वर्ल्ड कप का खिताब, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 11, 2025, 04:05 PM IST
1.कब हुई थी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत?
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज साल 1973 में पहली बार हुआ था. वहीं अब तक इसके 12 एडिशन खेले जा चुके हैं, जिसमें केवल तीन ही टीमों ने ये खिताब अपने नाम किया है.
2.ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. पुरुष हो या महिला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने दुनियाभर में अपना परचम लहराया है. टीम ने साल 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में कुल 7 खिताब अपने नाम किए हैं.
3.इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने 1973, 1993, 2009 और 2017 में कुल 4 बार महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
4.न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने साल 2000 में एक बार महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है.
5.भारतीय महिला क्रिकेट टीम
टीम इंडिया ने अब तक एक भी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. हालांकि टीम ने दो बार फाइनल खेला, जिसमें टीम इंडिया को हार मिली. सबसे पहले टीम ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला और फिर 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेला और दोनों ही फाइनल में भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी.