Womens ODI World Cup Winners List: अब तक किन टीमों ने जीता है महिला वर्ल्ड कप का खिताब, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

5 . भारतीय महिला क्रिकेट टीम

5

टीम इंडिया ने अब तक एक भी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. हालांकि टीम ने दो बार फाइनल खेला, जिसमें टीम इंडिया को हार मिली. सबसे पहले टीम ने 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला और फिर 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेला और दोनों ही फाइनल में भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी.

