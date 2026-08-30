T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 30, 2026, 10:22 PM IST
1.सूजी बेट्स
न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अब तक 178 पारियों में 4758 रन बनाए हैं.
2.स्मृति मंधाना
भारतीय स्टार ओपनर स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. उन्होंने अब तक 166 पारियों में 4557 रन बनाए हैं और वो जल्द ही सूजी बेट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं.
3.हरमनप्रीत कौर
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अब तक टी20 की 182 पारियों में 4221 रन अपने नाम किए हैं.
4.चमारी अथापथु
श्रीलंकाई कप्तान चमारी अथापथु ने अब तक टी20 की 163 पारियों में 4085 रन बनाए हैं. महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ चार बल्लेबाजों ने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं.
5.सोफी डिवाइन
न्यूजीलैंड की दिग्गज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने अब तक टी20 की 154 पारियों में 3817 रन ठोके हैं.