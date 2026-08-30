T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

2 . स्मृति मंधाना

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भारतीय स्टार ओपनर स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं. उन्होंने अब तक 166 पारियों में 4557 रन बनाए हैं और वो जल्द ही सूजी बेट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं.

