Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

4 . भारत ने जीते सबसे ज्यादा खिताब

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एशिया कप के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा खिताब टीम इंडिया ने जीते हैं. टीम ने अब तक कुल 7 ट्रॉफी अपने नाम की है. टीम ने 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2016 और 2022 में टाइटल जीता था. खास बात ये है कि टीम इंडिया ने वनडे फॉर्मेट के सभी एशिया कप अपने नाम किए हैं. इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने अब तक सभी एशिया कप फाइनल खेले हैं.

