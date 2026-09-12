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Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

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Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप के इतिहास में किन टीमों ने एशिया कप का खिताब जीता है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 12, 2026, 11:21 PM IST

1.पहली बार कब खेला गया था एशिया कप?

पहली बार कब खेला गया था एशिया कप?
1

एशिया कप का आगाज साल 2004 में हुआ था. एशिया कप का पहला एडिशन श्रीलंका ने होस्ट किया था. इतना ही नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया था. इस बार एशिया कप का 10वां एडिशन खेला जा रहा है. 
 

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2.कब और कितनी बार वनडे और टी20 फॉर्मेट में खेला गया एशिया कप?

कब और कितनी बार वनडे और टी20 फॉर्मेट में खेला गया एशिया कप?
2

एशिया कप की शुरुआत 2004 में वनडे फॉर्मेट से हुई थी. उसके बाद 2005, 2006 और 2008 लगातार चार बार वनडे फॉर्मेट में ही एशिया कप खेला गया था. लेकिन फिर साल 2012, 2016, 2018, 2022, 2024 और 2026 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया है. 
 

3.2014 और 2020 में क्यों नहीं हुई था एशिया कप?

2014 और 2020 में क्यों नहीं हुई था एशिया कप?
3

एशिया कप 2004 से अब तक सिर्फ दो बार नहीं खेला गया है. दरअसल, साल 2014 में एशियम गेम्स के कारण एशिया कप नहीं हो सका था. क्योंकि एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था. हालांकि, साल 2020 में पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी (COVID-19 pandemic) फैली हुई थी, जिसकी वजह से टूर्नामेंट नहीं हो सका था. 
 

4.भारत ने जीते सबसे ज्यादा खिताब

भारत ने जीते सबसे ज्यादा खिताब
4

एशिया कप के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा खिताब टीम इंडिया ने जीते हैं. टीम ने अब तक कुल 7 ट्रॉफी अपने नाम की है. टीम ने 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2016 और 2022 में टाइटल जीता था. खास बात ये है कि टीम इंडिया ने वनडे फॉर्मेट के सभी एशिया कप अपने नाम किए हैं. इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने अब तक सभी एशिया कप फाइनल खेले हैं. 
 

TRENDING NOW

5.बांग्लादेश भी जीत चुकी है ट्रॉफी

बांग्लादेश भी जीत चुकी है ट्रॉफी
5

बांग्लादेश ने भी एशिया कप के इतिहास में एक बार खिताब अपने नाम किया है. टीम ने साल 2018 में भारत को ही हराकर ट्रॉफी जीती थी. 
 

6.श्रीलंका भी जीत चुकी है खिताब

श्रीलंका भी जीत चुकी है खिताब
6

भारत और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका ने एक बार एशिया कप अपने नाम किया है. श्रीलंका ने साल 2024 में भारत को फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब अपने नाम किया था. 
(ALL Photo: X) 

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