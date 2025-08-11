UP Police SI Vacancy 2025: UPPRPB ने 4543 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए जारी किया Short Notice, जानें डिटेल्स
Bigg Boss 19 में Anupama फेम एक्ट्रेस 'चांदनी भगवानानी' की एंट्री से फैन्स में बढ़ी हलचल, होगा डबल ड्रामा
पाकिस्तान ने अमेरिका में जाकर फिर से दी परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी, भारत ने पुरानी आदत बताकर दी चेतावनी
नीम के पत्ते से करें High Uric Acid का देसी इलाज, यहां जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका
Kajari Teej 2025: आज कजरी तीज पर जान लें व्रत के जरूरी नियम, इस आरती के बिना अधूरी रह जाएगी पूजा
भाग्य बड़ा या कर्म, क्या कर्मों से बदल सकते हैं भाग्य का लिखा? प्रेमानंद महाराज ने बताया
भारत में कहां-कहां है ‘सोने का खजाना’? देखिए 5 बड़ी गोल्ड माइन्स की लिस्ट
WI vs PAK 3rd ODI Dream11 Prediction: रिजवान या होप किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं अपनी परफेक्ट ड्रीम 11
'मोदी सरकार को बताना चाहते...' आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो का भड़काऊ बयान, भारत को दी जंग की चेतावनी
कम कीमत में पाएं बड़ा एंटरटेनमेंट, Smart TV छोड़ अपनाएं मिनी प्रोजेक्टर, जानें इसके फायदे
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 11:14 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा WI vs PAK 3rd ODI?
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच फाइनल वनडे कल यानी मंगलवार 12 अगस्त को खेला जाएगा. ये मैच ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा. वहीं भारतीय समयानुसार ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा.
2.WI vs PAK 3rd ODI ड्रीम 11 टीम
शाई होप (कप्तान), मोहम्मज रिजवान (उपकप्तान-विकेटकीपर), बाबर आजम, ब्रेंडन किंग, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, मोहम्मद नवाज, आगा सलमान, नसीम शाह, शमार जोसेफ और शाहीन अफरीदी.
3.WI vs PAK ODI हेड टू हेड
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे में अब तक 138 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें वेस्टइंडीज ने 71 मैचों जीत हासिल की है. जबकि पाकिस्तान ने 64 मैचों में जीत दर्ज की है. वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान पर वनडे में पलड़ा भारी रखा है.
4.वेस्टइंडीज का फुल स्क्वाड
ब्रेंडन किंग, इविन लुईस, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, अमीर जंगू, ज्वेल एंड्रयू, साई होप (कप्तान), गुडाकेश मोती, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसेफ.
5.पाकिस्तान का फुल स्क्वाड
अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसन नवाज, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सईम अयूब, आगा सलमान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), अबरार अहमद, हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.