WI vs PAK 3rd ODI Dream11 Prediction: रिजवान या होप किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं अपनी परफेक्ट ड्रीम 11

3 . WI vs PAK ODI हेड टू हेड

3

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे में अब तक 138 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें वेस्टइंडीज ने 71 मैचों जीत हासिल की है. जबकि पाकिस्तान ने 64 मैचों में जीत दर्ज की है. वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान पर वनडे में पलड़ा भारी रखा है.

