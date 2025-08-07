WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

3 . WI vs PAK ODI हेड टू हेड

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे इतिहास में अब तक 137 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से वेस्टइंडीज ने 71 मुकाबले जीते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान ने 63 मैच जीते हैं. हालांकि तीन मुकाबले ड्रॉ पर खत्म रहे हैं. वेस्टइंडीज का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी नजर आ रहा है.

