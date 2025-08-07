Twitter
सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन

WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

SIR ने दिया विपक्षी दलों को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन?

सलमान खान ने बता दिया Bigg Boss 19 में इस बार होगी घरवालों की सरकार, TV से डेढ़ घंटे पहले OTT पर आएगा शो

किस हाल में है भारत का पहला झंडा डिजाइन करने वाली मैडम भीकाजी कामा का परिवार

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

रक्षाबंधन के अगले दिन से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत, जानें इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, व्रत और त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

टी20 सीरीज के बाद अब वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 8 अगस्त से होने जा रहा है. इस मैच के लिए आप यहां से अपनी परफेक्ट ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 08:01 PM IST

1.कब और कहां खेला जाएगा वेस्टइंडीज और पाकिस्तान मुकाबला?

कब और कहां खेला जाएगा वेस्टइंडीज और पाकिस्तान मुकाबला?
1

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल शुक्रवार 8 अगस्त को खेला जाएगा. ये मुकाबला ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा. ये भारतीय समयानुसार रात 11.30 बजे से खेला जाना है.
 

2.WI vs PAK 1st ODI ड्रीम 11 टीम

WI vs PAK 1st ODI ड्रीम 11 टीम
2

बाबर आजम (कप्तान), इविन लुईस (उपकप्तान), ब्रेंडन किंग, रोमारियो शेफर्ड,रोस्टन चेस, साई होप, आगा सलमान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, शमार जोसेफ और शाहीन अफरीदी.
 

3.WI vs PAK ODI हेड टू हेड

WI vs PAK ODI हेड टू हेड
3

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे इतिहास में अब तक 137 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से वेस्टइंडीज ने 71 मुकाबले जीते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान ने 63 मैच जीते हैं. हालांकि तीन मुकाबले ड्रॉ पर खत्म रहे हैं. वेस्टइंडीज का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी नजर आ रहा है. 
 

4.वेस्टइंडीज का फुल स्क्वाड

वेस्टइंडीज का फुल स्क्वाड
4

ब्रेंडन किंग, इविन लुईस, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, अमीर जंगू, ज्वेल एंड्रयू, साई होप (कप्तान), गुडाकेश मोती, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसेफ.
 

5.पाकिस्तान का फुल स्क्वाड

पाकिस्तान का फुल स्क्वाड
5

अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसन नवाज, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सईम अयूब, आगा सलमान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), अबरार अहमद, हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.
 

