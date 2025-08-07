WI vs PAK 1st ODI Dream11 Prediction: लुईस या बाबर किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

सावधान! इन 10 आदतों से बिगड़ सकता है आपका वैवाहिक जीवन
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 08:01 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा वेस्टइंडीज और पाकिस्तान मुकाबला?
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल शुक्रवार 8 अगस्त को खेला जाएगा. ये मुकाबला ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा. ये भारतीय समयानुसार रात 11.30 बजे से खेला जाना है.
2.WI vs PAK 1st ODI ड्रीम 11 टीम
बाबर आजम (कप्तान), इविन लुईस (उपकप्तान), ब्रेंडन किंग, रोमारियो शेफर्ड,रोस्टन चेस, साई होप, आगा सलमान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, शमार जोसेफ और शाहीन अफरीदी.
3.WI vs PAK ODI हेड टू हेड
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे इतिहास में अब तक 137 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से वेस्टइंडीज ने 71 मुकाबले जीते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान ने 63 मैच जीते हैं. हालांकि तीन मुकाबले ड्रॉ पर खत्म रहे हैं. वेस्टइंडीज का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी नजर आ रहा है.
4.वेस्टइंडीज का फुल स्क्वाड
ब्रेंडन किंग, इविन लुईस, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, अमीर जंगू, ज्वेल एंड्रयू, साई होप (कप्तान), गुडाकेश मोती, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसेफ.
5.पाकिस्तान का फुल स्क्वाड
अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसन नवाज, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, सईम अयूब, आगा सलमान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान (कप्तान), अबरार अहमद, हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम.