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कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें

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कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें

आईपीएल 2026 में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच कहासुनी हो गई थी और मैच के बाद विराट ने हेड से हाथ भी नहीं मिलाया था. उसके बाद ट्रेविस हेड की वाइफ ने ऐसा दावा किया है कि फैंस ने उनको निशाना बनाया. आइए जानते हैं कि हेड की वाइफ कौन है, जो विराट की पत्नी को भी खूबसूरती में पीछे छोड़ रही हैं.

मोहम्मद साबिर | May 25, 2026, 05:30 PM IST

1.कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस?

कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस?
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ट्रेविस हेड की वाइफ जेसिका डेविस का जन्म 20 अप्रैल 1999 में एडिलेड में हुआ था. उन्हें बचपन से ही फैशन और पढ़ने का काफी शौक था. उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की. उनकी शुरुआत बतौर मॉडल के रूप में हुई थी. फैशन की दुनिया में जेसिका एक जाना माना नाम है. लेकिन अब वो एक बढ़िया बिजनेसवुमेन भी बन गई हैं. 
 

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2.अपनी खूबसूरती से विराट कोहली की पत्नी को भी छोड़ दें पीछे

अपनी खूबसूरती से विराट कोहली की पत्नी को भी छोड़ दें पीछे
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विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं. लेकिन ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका डेविस भी बेहद खूबसूरत हैं और वो अनुष्का शर्मा को भी पीछे छोड़ सकती हैं. जेसिका सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं. 
 

3.मॉडल के साथ जेसिका हैं बिजनेसवुमन

मॉडल के साथ जेसिका हैं बिजनेसवुमन
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जेसिका डेविस दिखने में बेहद खूबसूरत थीं और उनके करियर की शुरुआत बतौर मॉडल हुई थी. फैशन की दुनिया में नाम कमाने के बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में हाथ आजमाया. जेसिका एक सफल बिजनेसवुमन हैं. सिडनी और कैनबरा में उनके कई रेस्तरां हैं. 
 

4.कब हुई हेड और जेसिका की पहली मुलाकात?

कब हुई हेड और जेसिका की पहली मुलाकात?
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ट्रेनिस हेड और जेसिका डेविस की पहली मुलाकात स्कूल के समय पर हुई थी. बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली थी और अब इस कपल के दो बच्चे भी हैं. 
 

TRENDING NOW

5.विराट और हेड मामले में जेसिका के साथ क्या हुआ?

विराट और हेड मामले में जेसिका के साथ क्या हुआ?
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आईपीएल 2026 के दौरान आरसीबी और एसआरएच मुकाबला खेला गया था, जिसमें हैदराबाद ने जीत हासिल की थी. लेकिन मैच के दौरान विराट कोहलीऔर ट्रेविस हेड के बीच कहासुनी हो गई और फिर मैच के बाद विराट ने हेड से हाथ नहीं मिलाया. फिर हेड की वाइफ जेसिका ने ऐसा दावा किया है कि फैंस विराट और हेड की कहासुनी के कारण उन्हें अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं. 
 

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