कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें

1 . कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस?

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ट्रेविस हेड की वाइफ जेसिका डेविस का जन्म 20 अप्रैल 1999 में एडिलेड में हुआ था. उन्हें बचपन से ही फैशन और पढ़ने का काफी शौक था. उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की. उनकी शुरुआत बतौर मॉडल के रूप में हुई थी. फैशन की दुनिया में जेसिका एक जाना माना नाम है. लेकिन अब वो एक बढ़िया बिजनेसवुमेन भी बन गई हैं.

