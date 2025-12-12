कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

5 . सलिल अरोड़ा का कहां हुआ जन्म?

7 नवंबर 2002 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सलिल अरोड़ा 9 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. इनमें उन्होंने 41.63 के औसत से 458 रन बनाए. वह नाम 1 शत और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं. 2024 में उन्होंने टी20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह एक अच्छे विकेटकीपर भी हैं.