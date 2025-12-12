कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

क्रिकेट
रईश खान | Dec 12, 2025, 08:11 PM IST
1.39 गेंदों में जड़ा शतक
सलिल अरोड़ा ने मात्र 39 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ा. इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके जमाए. उनके शतक की बदौलत पंजाब ने झारखंड के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 235/6 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही.
2.IPL 2026 Auction में ₹30 लाख की बेस प्राइस
इस तूफानी पारी ने 23 साल के सलिल अरोड़ा को IPL फ्रेंचाइजियों की नजरों में ला दिया है. सलिल IPL 2026 Auction Pool में विकेटकीपर कैटेगरी में ₹30 लाख की बेस प्राइस में लिस्टेड हैं.
3.पंजाब किंग्स के खरीदने के चांस
जानकारों की माने तो IPL फ्रेंचाइजी उन पर मोटा दांव खेल सकती हैं. वैभव सूर्यवंशी के बाद सलिल अरोड़ा आईपीएल के सबसे युवक खिलाड़ी बन सकते हैं. प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स की उन पर नजर है. सूत्रों को मानें तो PBKS ने सलिल को खरीदने की पूरी प्लानिंग कर ली है.
4.IPL ऑक्शन में कितने खिलाड़ियों पर लगेगी बोली?
आईपीएल 2026 ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी देश-विदेश के कुल 359 खिलाड़ियों की बोली लगाएंगी. इनमें सलिल अरोड़ा भी शामिल हैं. 16 दिसंबर 2025 को IPL की नीलामी है, इस दिन उन पर खूब पैसा बरस सकता है.
5.सलिल अरोड़ा का कहां हुआ जन्म?
7 नवंबर 2002 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सलिल अरोड़ा 9 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. इनमें उन्होंने 41.63 के औसत से 458 रन बनाए. वह नाम 1 शत और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं. 2024 में उन्होंने टी20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह एक अच्छे विकेटकीपर भी हैं.