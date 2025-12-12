FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल

आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल

VIDEO: 40 मिनट तक चबाते रहे नाखून, जब पुतिन ने नहीं बुलाया तो गेट खोलकर घुस गए अंदर, पाक PM की फजीहत

VIDEO: 40 मिनट तक चबाते रहे नाखून, जब पुतिन ने नहीं बुलाया तो गेट खोलकर घुस गए अंदर, पाक PM की फजीहत

दिमाग ‘ओवरलोड’, Overthinking ने उड़ा दी है रातों की नींद? जानिए आयुर्वेद में क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन

दिमाग ‘ओवरलोड’, Overthinking ने उड़ा दी है रातों की नींद? जानिए आयुर्वेद में क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 

2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल

Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?

Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?

HomePhotos

क्रिकेट

कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

Salil Arora: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के सलिल अरोड़ा ने गर्दा उड़ा दिया. झारखंड के खिलाफ खेले गए सुपर लीक मैच में सलिल अरोड़ा ने 45 गेंदों पर 125 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने झारखंड के लगभग सभी गेंदबाजों को बुरी तरह धोया.

रईश खान | Dec 12, 2025, 08:11 PM IST

1.39 गेंदों में जड़ा शतक

39 गेंदों में जड़ा शतक
1

सलिल अरोड़ा ने मात्र 39 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ा. इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके जमाए. उनके शतक की बदौलत पंजाब ने झारखंड के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में 235/6 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही.

Advertisement

2.IPL 2026 Auction में ₹30 लाख की बेस प्राइस

IPL 2026 Auction में ₹30 लाख की बेस प्राइस
2

इस तूफानी पारी ने 23 साल के सलिल अरोड़ा को IPL फ्रेंचाइजियों की नजरों में ला दिया है. सलिल IPL 2026 Auction Pool में विकेटकीपर कैटेगरी में ₹30 लाख की बेस प्राइस में लिस्टेड हैं.

3.पंजाब किंग्स के खरीदने के चांस

पंजाब किंग्स के खरीदने के चांस
3

जानकारों की माने तो IPL फ्रेंचाइजी उन पर मोटा दांव खेल सकती हैं. वैभव सूर्यवंशी के बाद सलिल अरोड़ा आईपीएल के सबसे युवक खिलाड़ी बन सकते हैं. प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स की उन पर नजर है. सूत्रों को मानें तो PBKS ने सलिल को खरीदने की पूरी प्लानिंग कर ली है.

4.IPL ऑक्शन में कितने खिलाड़ियों पर लगेगी बोली?

IPL ऑक्शन में कितने खिलाड़ियों पर लगेगी बोली?
4

आईपीएल 2026 ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी देश-विदेश के कुल 359 खिलाड़ियों की बोली लगाएंगी. इनमें सलिल अरोड़ा भी शामिल हैं. 16 दिसंबर 2025 को IPL की नीलामी है, इस दिन उन पर खूब पैसा बरस सकता है.

TRENDING NOW

5.सलिल अरोड़ा का कहां हुआ जन्म?

सलिल अरोड़ा का कहां हुआ जन्म?
5

7 नवंबर 2002 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सलिल अरोड़ा 9 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. इनमें उन्होंने 41.63 के औसत से 458 रन बनाए. वह नाम 1 शत और 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं. 2024 में उन्होंने टी20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह एक अच्छे विकेटकीपर भी हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस
कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?
Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?
क्या नए लेबर कोड से घट जाएगी इन-Hand सैलरी? सरकार ने सब साफ-साफ बता दिया
क्या नए लेबर कोड से घट जाएगी इन-Hand सैलरी? सरकार ने सब साफ-साफ बता दिया
Top Health Questions: 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए सेहत से जुड़े ये 10 सवाल, यहां पढ़ें इन सभी के जवाब 
Top Health Questions: 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए सेहत से जुड़े ये 10 सवाल, यहां पढ़ें इन सभी के जवाब
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
Rashifal 11 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement