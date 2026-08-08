भारतीय क्रिकेट ने 7 साल बड़ी एक्ट्रेस से की शादी, कौन हैं चार्ली चौहान? देखें खूबसूरत तस्वीरें

2 . कौन हैं चार्ली चौहान?

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हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली चार्ली चौहान टीवी की दुनिया में एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर में इला का किरदार निभाया है और साथ ही कैसी ये यारियां में मुक्ति वर्धन का भी रोल निभा चुकी हैं. इतना ही नहीं, चार्ली एमटीवी शो रोडीज सीजन 7 और नच बलिए जैसे बड़ो शोज में भी हिस्सा लिया है. टीवी की दुनिया में चार्ली ने खूब नाम कमाया है. हालांकि, चार्ली ने कई शॉर्ट्स फिल्म में भी काम किया है और म्यूजिक एल्बम भी कर चुकी हैं.

