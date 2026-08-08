भारतीय क्रिकेट ने 7 साल बड़ी एक्ट्रेस से की शादी, कौन हैं चार्ली चौहान? देखें खूबसूरत तस्वीरें

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 08, 2026, 05:53 PM IST
1.भारतीय क्रिकेटर ने गुपचुप रचाई शादी
आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के स्टार भारतीय खिलाड़ी रमनदीप सिंह ने एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचा ली है. रमनदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर चार्ली के साथ शादी की फोटो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है. भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रमनदीप और चार्ली की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्हें बधाई दी थी.
2.कौन हैं चार्ली चौहान?
हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली चार्ली चौहान टीवी की दुनिया में एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर में इला का किरदार निभाया है और साथ ही कैसी ये यारियां में मुक्ति वर्धन का भी रोल निभा चुकी हैं. इतना ही नहीं, चार्ली एमटीवी शो रोडीज सीजन 7 और नच बलिए जैसे बड़ो शोज में भी हिस्सा लिया है. टीवी की दुनिया में चार्ली ने खूब नाम कमाया है. हालांकि, चार्ली ने कई शॉर्ट्स फिल्म में भी काम किया है और म्यूजिक एल्बम भी कर चुकी हैं.
3.कैसी रही चार्ली और रमनदीप की लव स्टोरी?
भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह और एक्ट्रेस चार्ली चौहान पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में थे. लेकिन दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को छुपाकर रखा हुआ था. इस रिश्ते की भनक न तो मीडिया को पड़ी और न ही फैंस को.
4.रमनदीप से 7 साल बड़ी हैं चार्ली
आपको बता दें कि रमनदीप सिंह से चार्ली चौहान करीब 7 साल बड़ी हैं. चार्ली का जन्म 8 दिसंबर 1989 में हुआ था और वो 36 साल की हैं. वहीं, रमनदीप का जन्म 13 अप्रैल 1997 में हुआ था और वो 29 साल के हैं.
5.कितनी है चार्ली चौहान की नेटवर्थ?
Infoknocks.com के अनुसार, एक्ट्रेस चार्ली चौहान की कुल नेटवर्थ लगभग 82 करोड़ रुपये आंकी जाती है. चार्ली टीवी शोज, मूवी, मॉडलिंग और सोशल मीडिया के जरिए कमाई करती हैं. वहीं भारतीय क्रिकेटर रमनदीप की नेटवर्थ 4 से 6 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.