कौन हैं Ashok Sharma? जिन्होंने IPL 2026 में फेंकी 154.2 की रफ्तार से गेंद

5 . KKR और RR के स्क्वाड का रह चुके हैं हिस्सा

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उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डाले, तो उन्होंने अब तक 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 14 विकेट, 7 लिस्ट-ए मैचों में 13 विकेट और 12 टी20 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं. गुजरात की टीम से अशोक पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमों का हिस्सा चुके हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला.

