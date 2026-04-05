Advertisement
HomePhotos

क्रिकेट

कौन हैं Ashok Sharma? जिन्होंने IPL 2026 में फेंकी 154.2 की रफ्तार से गेंद

गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने IPL 2026 में 154 kmph की स्पीड से गेंद डालकर इतिहास रच दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अशोक शर्मा कौन हैं?

Anil | Apr 05, 2026, 10:42 AM IST

1.अशोक शर्मा ने फेंकी सबसे तेज गेंद

अशोक शर्मा ने फेंकी सबसे तेज गेंद
1

IPL 2026 का 9वां मैच बेहद दिलचस्प रहा. दरअसल, गुजरात टाइटन्स के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने क्रिकेट फैन्स को हैरान कर दिया है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में अशोक ने ऐसी गेंदबाजी की, जिससे स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक, हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा होनी लगी.  (All Images: Star Sports)
 

Advertisement

2.आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद

आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद
2

इस मैच में अशोक ने राजस्थान के खिलाफ 154 kmph की रफ्तार से गेंद डाली, जो इस सीजन यानि IPL 2026 की अब तक की सबसे तेज गेंद है. लेकिन क्या आपको पता है कि अशोक शर्मा कौन है. चलिए इस स्टोरी में आपको उनके बारे में बताते हैं. 
 

3.कौन है अशोक शर्मा?

कौन है अशोक शर्मा?
3

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशोक शर्मा राजस्थान के रहने वाले हैं और वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. अशोक अभी सिर्फ 23 साल के है और अपने राज्य से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं.
 

Advertisement

4. अशोक के बॉलिंग आंकड़े

अशोक के बॉलिंग आंकड़े
4

बताया जाता है कि पहले अशोक की गेंदबाजी में वो सटीकता यानि लाइन-लेंथ नहीं देखने नहीं मिलती थी, लेकिन बीते दो सालों में उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर खूब काम किया है. यही वजह है कि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (2025-26) के सीजन में खूब चटकाए, जहां उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में 22 विकेट लिए. 
 

TRENDING NOW

5.KKR और RR के स्क्वाड का रह चुके हैं हिस्सा

KKR और RR के स्क्वाड का रह चुके हैं हिस्सा
5

उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डाले, तो उन्होंने अब तक 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 14 विकेट, 7 लिस्ट-ए मैचों में 13 विकेट और 12 टी20 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं. गुजरात की टीम से अशोक पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमों का हिस्सा चुके हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला.
 

6.इतने कीमत में गुजरात ने खरीदा

इतने कीमत में गुजरात ने खरीदा
6

उनका आईपीएल डेब्यू गुजरात टाइटन्स की तरफ से हुआ, जिन्होंने उन्हें आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 90 लाख रुपये में खरीदकर अपनी टीम जगह दी. अब देखना होगा कि अशोक अपनी तूफानी गेंदबाजी से और क्या कमाल दिखा सकते हैं. 
 

Advertisement