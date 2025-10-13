किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

2 . कैसे हुई थी गूगली गेंद की खोज?

रिपोर्ट्स के अनुसार, बोसांक्वेट अपने दोस्तो के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे थे. इसी दौरान बोसांक्वेट ने गेंद को पिछले हिस्से से लेग ब्रेक एक्शन में फ्लिक करते हुए गेंद फेकी, जो उल्टी दिशा में घूम गई. उसके बाद इसे गूगली नाम दे दिया गया. बता दें कि बिलियर्ड्स खेल में एक लंबी छड़ी से गेंद को हिट किया जाता है.

