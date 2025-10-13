FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

क्रिकेट में स्पिनर्स अक्सर गूगली गेंद का इस्तेमाल करते हैं और वो इस गेंद से बल्लेबाजों के चारों खाने चित कर देते हैं. लेकिन क्या आपतो पता है कि गूगली गेंद की खोज किसने की थी और इसका क्या इतिहास है. आप यहां गूगली का पूरा इतिहास जान सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 13, 2025, 10:40 PM IST

1.कौन है गूगली गेंद का खोज करने वाला गेंदबाज?

कौन है गूगली गेंद का खोज करने वाला गेंदबाज?
1

दरअसल, ऐसा माना जाता है कि गूगली गेंद की खोज बर्नार्ड बोसांक्वेट ने की थी, जो एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं. गूगली का इजात 13 अक्टूबर 1877 में हुआ था. इसी वजह से 13 अक्टूबर को जयंती बनाई जाती है और आज इसे पूरे 148 साल हो गए हैं. 
 

2.कैसे हुई थी गूगली गेंद की खोज?

कैसे हुई थी गूगली गेंद की खोज?
2

रिपोर्ट्स के अनुसार, बोसांक्वेट अपने दोस्तो के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे थे. इसी दौरान बोसांक्वेट ने गेंद को पिछले हिस्से से लेग ब्रेक एक्शन में फ्लिक करते हुए गेंद फेकी, जो उल्टी दिशा में घूम गई. उसके बाद इसे गूगली नाम दे दिया गया. बता दें कि बिलियर्ड्स खेल में एक लंबी छड़ी से गेंद को हिट किया जाता है. 
 

3.क्रिकेट में पहली बार कब हुआ गूगली का इस्तेमाल?

क्रिकेट में पहली बार कब हुआ गूगली का इस्तेमाल?
3

बोसांक्वेट ने क्रिकेट में पहली बार साल 1903-04 में गूगली का इस्तेमाल किया था. रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि बोसांक्वेट को उनकी पहली गूगली गेंद पर विकेट भी मिला था. हालांकि विपक्षी बल्लेबाजों ने उसे धोखाधड़ी भी कह दिया थे. 
 

4.आज स्पिनर्स का भरोसेमंद हथियार

आज स्पिनर्स का भरोसेमंद हथियार
4

गूगली गेंद को आज 148 साल का लंबा वक्त हो गया है. लेकिन उसके बाद स्पिनर्स के लिए गूगली गेंद का इस्तेमाल करते हैं और बल्लेबाजों के चारों खाने चित कर देते हैं. फिरकी गेंदबाजों के लिए गूगली आज भी भरोसेमंद हथियार है. 
 

5.किसे कहते हैं गूगली गेंद?

किसे कहते हैं गूगली गेंद?
5

गूगली गेंद का इस्तेमाल दाएं हाथ के लेग स्पिनर करते हैं. लेग ब्रेक स्पिनर बल्लेबाजों के सामने से लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की ओर घूमती है. वहीं गेंदबाज एक ही एक्शन से गेंद फेंके और गेंद ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की ओर घूम  जाए, तो उसे गूगली कहते हैं. 
 

