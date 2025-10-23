भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम
मोहम्मद साबिर | Oct 23, 2025, 08:04 PM IST
1.महिला खिलाड़ियों की प्रति मैच कितनी मिलती है सैलरी?
बीसीसीआई महिला क्रिकेटर्स को प्रति मैच पुरुष क्रिकेटर्स की तुलना में बराबरी सैलरी देती है. महिला खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और एक टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये देती है.
2.पुरुष खिलाड़ियों की प्रति मैच कितनी मिलती है सैलरी?
बीसीसीआई ने हाल ही में पुरुष और महिला क्रिकेटर्स की प्रति मैच सैलरी बराबरी की है. पुरुष को भी एक टेस्ट के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और एक टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं.
3.महिलाओं को कितनी सैलरी मिलती है सालाना?
बीसीसीाई महिला क्रिकेटर्स को ए प्लस ग्रेड से सी ग्रेड तक प्लेयर्स को 50 लाख रुपये देती है, जबकि ग्रेड बी प्लेयर्स को 30 लाख और ग्रेड सी प्लेयर्स को 10 लाख रुपये सालाना देती है.
4.पुरुष को कितनी सैलरी मिलती है सालाना?
बीसीसीआई ग्रेड ए प्लस प्लेयर्स को 7 करोड़ रुपये देती है. वहीं ए ग्रेड वालो को 5 करोड़, ग्रेड बी वालों को 3 करोड़ और ग्रेड सी वालों को 1 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है.
5.6.50 करोड़ का है अंतर
आपको बता दें कि संट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई पुरुष की तुलना में 6.50 करोड़ रुपये कम सैलरी देती है. यानी पुरुष की सालाना सैलरी महिलाओं से काफी ज्यादा है.