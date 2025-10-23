भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स में BCCI किसे देती है ज्यादा सैलरी? प्रति मैच मिलती है बराबर रकम

1 . महिला खिलाड़ियों की प्रति मैच कितनी मिलती है सैलरी?

बीसीसीआई महिला क्रिकेटर्स को प्रति मैच पुरुष क्रिकेटर्स की तुलना में बराबरी सैलरी देती है. महिला खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और एक टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये देती है.

