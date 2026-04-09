क्रिकेट स्टेडियम में कहां से लाई जाती है घास? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 09, 2026, 09:34 PM IST
1.क्रिकेट स्टेडियम में कौन सी घास का होता है इस्तेमाल?
भारत में क्रिकेट स्टेडियमों में ज्यादा तर बरमूडा घास (Bermuda Grass) का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा नीलगिरी जैसी किस्मों का भी उपयोग किया जाता है.
2.स्टेडियम में कैसे लाई जाती है घास?
बरमूडा घास को नर्सरियों में उगाई जाती है और फिर इसे रोल करके लाया जाता है. इन घासों को दिल्ली और अन्य क्षेत्रों की नर्सरियों में उगाया जाता है और फिर इसे क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचाया जाता है.
3.स्टेडियम में कैसे लगती है घास?
इन घासों को एक मिट्टी की परत के साथ कालीन की तरह रोल किया जाता है. फिर उसे स्टेडियम में बिछा दिया जाता है. इन घासों को देखभाल और कटाई की बहुत जरूरत होती है.
4.एक स्टेडियम में कितनी है घास?
एक इंटरनेशल स्टेडियम लगभग 137 से 150 मीटर यानी 450 से 493 फीट होता है. इसमें करीब 1,50,000 से 2,00,000 वर्ग फुट से अधिक होता है. इस क्षेत्र में घास लगाई जाती है और सिर्फ पिच की जगह छोड़ी जाती है.
5.क्या होती है कीमत?
क्रिकेट स्टेडियम में घास की कीमत करीब 50 से 150 रुपये प्रति वर्ग फुट होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे में पूरे एक स्टेडियम में 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च बैठ सकता है. हालांकि ये सिर्फ घास लगाने तक का है. इसमें घास की देखभाल या किसी और खर्च को नहीं जोड़ा गया है.