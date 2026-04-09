क्रिकेट स्टेडियम में कहां से लाई जाती है घास? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

5 . क्या होती है कीमत?

5

क्रिकेट स्टेडियम में घास की कीमत करीब 50 से 150 रुपये प्रति वर्ग फुट होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे में पूरे एक स्टेडियम में 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च बैठ सकता है. हालांकि ये सिर्फ घास लगाने तक का है. इसमें घास की देखभाल या किसी और खर्च को नहीं जोड़ा गया है.

