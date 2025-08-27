India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे

2 . भारत-पाकिस्तान (2022)

2024 से पहले साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. इस मैच में पाकिस्तान ने 159 रन बनाए थे और भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य था. पाकिस्तान ने काफी दमदार शुरुआत की थी और लगभग मैच भी अपने नाम कर लिया था. लेकिन फिर विराट कोहली ने नाबाद 82 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली.

