Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
किस शहर में होगा आपका UPSSSC PET 2025 का एग्जाम, यहां क्लिक कर पाएं सारी जानकारी
Ganesh Chaturthi 2025: चूहा कैसे बना भगवान गणेश जी का वाहन, जानें इसकी पूरी कथा
अगर भारतीय देशभक्त हैं तो पाकिस्तानी..., IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने दिया बड़ा बयान
ICC Rankings: आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत या पाकिस्तान कौन है आगे? यहां देखें टॉप-10 रैकिंग्स
संन्यास लेने के बाद अचानक Cheteshwar Pujara को क्यों मांगनी पड़ी माफी? देर रात शेयर की वीडियो
निक्की भाटी की भाभी की जुबानी एक और दर्दनाक कहानी- 'बेटी के लिए इंसाफ की गुहार पर बहू का क्या कसूर था?'
ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 27, 2025, 04:21 PM IST
1.भारत-पाकिस्तान (2024)
एशिया कप 2025 से पहले आखिरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हुई थी. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 119 रन बनाए थे और पाकिस्तान के सामने 120 रनों का टारगेट था. लेकिन न्यूयॉर्क में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 6 रनों से जीत हासिल की थी. पाकिस्तान को केवल 113 रन ही बनाने दिए थे.
2.भारत-पाकिस्तान (2022)
2024 से पहले साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. इस मैच में पाकिस्तान ने 159 रन बनाए थे और भारत के सामने 160 रनों का लक्ष्य था. पाकिस्तान ने काफी दमदार शुरुआत की थी और लगभग मैच भी अपने नाम कर लिया था. लेकिन फिर विराट कोहली ने नाबाद 82 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली.
3.भारत-पाकिस्तान (2022)
भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2022 में ही एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबला खेला गया था. इस मैच में भारत ने 181 रन बनाए थे. लेकिन फिर पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में 182 रन बना दिए थे और 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया था.
4.भारत-पाकिस्तान (2022)
भारत और पाकिस्तान के एशिया कप 2022 में ही ग्रुप स्टेज में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में 148 रन बना दिए और 5 विकेट से मुकाबला टीम इंडिया जीत गई थी.
5.भारत-पाकिस्तान (2021)
टी20 वर्ल्ड कप 2021 को भारतीय फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे. क्योंकि इस मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी हार मिली थी, जो इतिहास में पहली बार हुआ था. भारत ने पहले खेलते हुए 151 रन बनाए थे, जिसे बाबर और रिजवान ने 17.5 ओवरों में ही चेज कर दिया और 10 विकेट से जीत हासिल की थी.