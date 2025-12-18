पहली बार कोहरे के कारण मैच रद्द, एक बार सांप तो कभी मधुमक्खियों ने बिगाड़ा खेल, जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच

2 . मधुमक्खियों का हमला

ये बात साल 2017 की है, जब जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, इस मैच के दौरान मधुमक्खियों का झुंड मैदान में घुस आया. ऐसे में सभी प्‍लेयर और अंपायर्स जमीन पर लेट गए थे. अग्निशमन यंत्र के जरिए मधुमक्खियों को हटाने का प्रयास किया गया था. ऐसे में करीब 65 मिनट तक मैच को रोकना पड़ा था.