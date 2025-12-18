FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

पहली बार कोहरे के कारण मैच रद्द, एक बार सांप तो कभी मधुमक्खियों ने बिगाड़ा खेल, जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी 20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में खेला जाना था लेकिन घने कोहरे की वजह से विजीबिलिटी बहुत कम हो गई और ये मुकाबला रद्द करना पड़ा. आइए जानते हैं कि इतिहास कब-कब अजीबोगरीब वजह से मुकाबलें रद्द हुए हैं.

सुमित तिवारी | Dec 18, 2025, 07:20 AM IST

1.तेज धूप

तेज धूप
1

जनवरी 2019 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, इस वनडे सीरीज का पहला मुकाबला नेपियर में खेला गया था. जब भारीय बल्लेबाज शिखर धवन बैटिंग कर रहे थे तो उनकी आंखों में सूरज की रोशनी लग रही थी. इस वजह से अंपायर ने आधे घंटे के लिए मैच रोक दिया था.

2.मधुमक्खियों का हमला

मधुमक्खियों का हमला
2

ये बात साल 2017 की है, जब जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, इस मैच के दौरान मधुमक्खियों का झुंड मैदान में घुस आया. ऐसे में सभी प्‍लेयर और अंपायर्स जमीन पर लेट गए थे. अग्निशमन यंत्र के जरिए मधुमक्खियों को हटाने का प्रयास किया गया था. ऐसे में करीब 65 मिनट तक मैच को रोकना पड़ा था.

3.फायर अलार्म

फायर अलार्म
3

2017-18 शेफील्ड शील्ड में न्यूसाउथवेल्स और क्वींसलैंड की टक्‍कर हो रही थी। इस मैच को बस इसलिए रोकना पड़ा क्‍योंकि, मुकाबले के दौरान फायर अलार्म बज गया था, इसके बाद करीब आधे घंटे बाद मैच दोबारा खेला गया.

4.बीच मैच में घुसी कार

बीच मैच में घुसी कार
4

ये बात रणजी ट्रॉफी मैच की है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच एयरफोर्स के पालम मैदान पर मुकाबला खेला जा रहा था. इसी बीच एक कार मैदान में घुस आई। ऐसे में मुकाबले को रोकना पड़ा था. इस मैच में ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर और ऋषभ पंत मौजूद थे.

    5.मैदान में आ गया था सांप

    मैदान में आ गया था सांप
    5

    टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच के दौरान बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अचानक पिच पर एक सांप रेंगता देखा गया. इसके बाद मैच रोक दिया गया। सांप को हटाने के बाद मैच फिर से शुरू किया गया था.

