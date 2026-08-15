Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

6 . भारत और वेस्टइंडीज 2019

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भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 अगस्त, 2019 वनडे मुकाबला खेला गया था, लेकिन भारतीय समयानुसार 15 अगस्त को नतीजा निकला था. इस मैच में विराट कोहली के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया था. हालांकि, 15 अगस्त को भारत की ये पहली जीत भी थी.

