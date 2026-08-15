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Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

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क्रिकेट

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

भारतीय टीम 15 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, जिसका पहला दिन का खेल खत्म हो चुका है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया ने अब तक कितनी बार 15 अगस्त को मैच खेला है और कितनी हार टीम को हार और जीत मिली है.

मोहम्मद साबिर | Aug 15, 2026, 08:31 PM IST

1.भारत और इंग्लैंड 1932

भारत और इंग्लैंड 1932
1

भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार 15 अगस्त को मुकाबला खेला गया था. साल 1932 में तीन मैचों की सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मैच 15 अगस्त को शुरू हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था. 
 

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2.भारत और इंग्लैंड 1952

भारत और इंग्लैंड 1952
2

इंग्लैंड के खिलाफ ही टीम इंडिया ने 15 अगस्त को अपना दूसरा मैच खेला था. साल 1952 में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. 
 

3.भारत और श्रीलंका 2001

भारत और श्रीलंका 2001
3

भारत और श्रीलंका के बीच 14 अगस्त, 2001 को  को टेस्ट मैच का आगाज हुआ था और भारत और श्रीलंका के बीचत 15 अगस्त को मैच का दूसरा दिन खेला गया था. इस मैच में टीम इंजि्या को हार का सामना करना पड़ा था. 
 

4.भारत और इंग्लैंड 2014

भारत और इंग्लैंड 2014
4

भारत और इंग्लैंड के बीच 15 अगस्त, 2014 को टेस्ट मैच का आगाज हुआ था, जिसमें भारतीय टीम को एक पारी और 244 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. 
 

TRENDING NOW

5.भारत और श्रीलंका 2015

भारत और श्रीलंका 2015
5

साल 2015 को भारत और श्रीलंका के बीच 12 अगस्त को मुकाबला खेला गया था, जिसकी नतीजा 15 अगस्त को निकला था और भारत को हार का सामना करना पड़ा था. 
 

6.भारत और वेस्टइंडीज 2019

भारत और वेस्टइंडीज 2019
6

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 अगस्त, 2019 वनडे मुकाबला खेला गया था, लेकिन भारतीय समयानुसार 15 अगस्त को नतीजा निकला था. इस मैच में विराट कोहली के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया था. हालांकि, 15 अगस्त को भारत की ये पहली जीत भी थी. 
 

7.भारत और इंग्लैंड 2021

भारत और इंग्लैंड 2021
7

भारत और इंग्लैंड के बीच 12 अगस्त, 2021 को टेस्ट मैच शुरू हुआ था, जिसमें दोनों टीमों ने 15 अगस्त को भी खेला था. हालांकि, इस मैच में भारत ने इंग्लैंड क 151 रनों से हरा दिया था. (ALL Photo: ESPN)
 

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