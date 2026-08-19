टीम इंडिया की कैसी रही 600 टेस्ट की जर्नी? जानें हर 100 मैच के बाद कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2026, 05:48 PM IST
1.पहला से 100 टेस्ट तक
भारतीय टीम के अगर पहले मैच से शुरुआती 100 मैचों के प्रदर्शन को देखे, तो टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. इस दौरान टीम सिर्फ 10 मैच जीते थे, जबकि 40 मुकाबोलं में हार का सामना किया था. हालांकि, टीम के 50 मैच ड्रॉ रहे थे.
2.101 से 200 टेस्ट मैच
शुरुआती 100 टेस्ट के बाद टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया. टीम ने 101 से 200 टेस्ट के बीच 25 जीत हासिल की, जबकि 32 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं 43 मैच ड्रॉ भी रहे. लेकिन इस बार टीम की जीत संख्या में इजाफा हुआ.
3.201 से 300 टेस्ट मैच
टीम इंडिया ने टेस्ट इतिहास में पहले मैच के बाद से लगातार अपना प्रदर्शन किया है. टीम ने 201 टेस्ट से 300 टेस्ट के बीच 21 जीत, 26 हार, 52 ड्रॉ और एक टाई मुकाबला किया.
4.401 से 500 टेस्ट मैच
300 टेस्ट मैचों के बाद टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन में और बढ़ोतरी की और लगातार दमदार प्रदर्शन किया. टीम ने 401 टेस्ट से 500 टेस्ट के बीच इन 100 मुकाबलों में 42 जीत, 28 हार और 30 ड्रॉ मैच करवाए.
5.501 से 600 टेस्ट मैच
टीम इंडिया ने आखिरी 100 टेस्ट मैचों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया. पिछले 500 मैचों की तुलना में इन 100 मैचों में टीम को सबसे ज्यादा जीत मिली. टीम ने 510 से 600 के बीच 57 जीत हासिल की, जबकि 31 मैच ड्रॉ रहे. वहीं इस दौरान सिर्फ दो मैच ही ड्रॉ हुए हैं.