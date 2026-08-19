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टीम इंडिया की कैसी रही 600 टेस्ट की जर्नी? जानें हर 100 मैच के बाद कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अपना 600वां टेस्ट मुकाबला खेला था, जिसे टीम इंडिया ने 165 रनों से अपने नाम कर लिया है. आज हम आपको बताएंगे कि टीम इंडिया का 600वां मुकाबलों तक कैसा प्रदर्शन रहा है.

मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2026, 05:48 PM IST

1.पहला से 100 टेस्ट तक

पहला से 100 टेस्ट तक
1

भारतीय टीम के अगर पहले मैच से शुरुआती 100 मैचों के प्रदर्शन को देखे, तो टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. इस दौरान टीम सिर्फ 10 मैच जीते थे, जबकि 40 मुकाबोलं में हार का सामना किया था. हालांकि, टीम के 50 मैच ड्रॉ रहे थे. 
 

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2.101 से 200 टेस्ट मैच

101 से 200 टेस्ट मैच
2

शुरुआती 100 टेस्ट के बाद टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया. टीम ने 101 से 200 टेस्ट के बीच 25 जीत हासिल की, जबकि 32 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. वहीं 43 मैच ड्रॉ भी रहे. लेकिन इस बार टीम की जीत संख्या में इजाफा हुआ. 
 

3.201 से 300 टेस्ट मैच

201 से 300 टेस्ट मैच
3

टीम इंडिया ने टेस्ट इतिहास में पहले मैच के बाद से लगातार अपना प्रदर्शन किया है. टीम ने 201 टेस्ट से 300 टेस्ट के बीच 21 जीत, 26 हार, 52 ड्रॉ और एक टाई मुकाबला किया. 
 

4.401 से 500 टेस्ट मैच

401 से 500 टेस्ट मैच
4

300 टेस्ट मैचों के बाद टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन में और बढ़ोतरी की और लगातार दमदार प्रदर्शन किया. टीम ने 401 टेस्ट से 500 टेस्ट के बीच इन 100 मुकाबलों में 42 जीत, 28 हार और 30 ड्रॉ मैच करवाए. 
 

TRENDING NOW

5.501 से 600 टेस्ट मैच

501 से 600 टेस्ट मैच
5

टीम इंडिया ने आखिरी 100 टेस्ट मैचों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया. पिछले 500 मैचों की तुलना में इन 100 मैचों में टीम को सबसे ज्यादा जीत मिली. टीम ने 510 से 600 के बीच 57 जीत हासिल की, जबकि 31 मैच ड्रॉ रहे. वहीं इस दौरान सिर्फ दो मैच ही ड्रॉ हुए हैं. 
 

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