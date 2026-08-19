टीम इंडिया की कैसी रही 600 टेस्ट की जर्नी? जानें हर 100 मैच के बाद कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

5 . 501 से 600 टेस्ट मैच

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टीम इंडिया ने आखिरी 100 टेस्ट मैचों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया. पिछले 500 मैचों की तुलना में इन 100 मैचों में टीम को सबसे ज्यादा जीत मिली. टीम ने 510 से 600 के बीच 57 जीत हासिल की, जबकि 31 मैच ड्रॉ रहे. वहीं इस दौरान सिर्फ दो मैच ही ड्रॉ हुए हैं.

